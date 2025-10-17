Lakovic: «Debemos imponer nuestro ritmo ante el Manresa»

El técnico del Dreamland Gran Canaria, advirtió de la dificultad del encuentro de este sábado ante el equipo catalán | No gana el conjunto grancanario en el Nou Congost desde 2020

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 10:40 | Actualizado 11:09h.

El técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró cauto ante el choque de este sábado -17.00 horas- ante el Baxi Manresa, próximo rival de la Liga Endesa, destacando «la velocidad» y «la intensidad» del conjunto catalán, aseverando con ello la necesidad de «imponer nuestro ritmo» para estrenar el casillero de victorias en la ACB.

Además, el entrenador esloveno reconoció también de la «gran dificultad» que conllevará superar a un rival tan correoso en su feudo, el Nou Congost, una pista en la cual el equipo isleño no gana desde 2020.

«Creo que es una cancha complicada para jugar, no solo para el Gran Canaria, sino para todos los equipos», aseguró el balcánico. «Además de ser una pabellón caliente, es muy importante ganar allí ante un rival que, además, se muestra mucho más efectivo en casa que a domicilio, donde han ganado los tres partidos allí», agregó.

«Hay que estar al 100% de intensidad, ya que el partido y el rival lo requiere. Debemos mostrar unidad y cohesión, jugar más constantes, sin mostrar tantos altibajos, teniendo en cuenta de que seguimos en fase de ajusta y acoplamiento», añadió.

En este sentido, Lakovic destacó del rival jugadores como el base Hugo Benítez, «que ha tenido un muy buen arranque de temporada», así como el exterior Alfonso Plummer, «un gran tirador que debemos evitar que se encienda porque puede enganchar muchos triples» y Grant Golden, «un jugador que puede anotar y crear para sus compañeros al ser un gran pasador. Tenemos que saber cómo defender todas estas opciones que tiene el rival», analizó.

«Ellos juegan los 40 minutos con un ritmo alto de partido; quieren jugar con rápidas transiciones en todo momento. Nosotros debemos evitar que tengas segundas oportunidades, correr más e imponer nuestro ritmo para ganar, cosa que no será fácil», insistió Lakovic.

No obstante, el preparador amarillo manifestó que «aún no hemos sido capaces de dar ese salto, porque nuestra idea es ir más rápido. Tanto ante el Málaga como frente al Le Mans ya hemos experimentado cómo protegernos ante estilos de juego rápidos. Seguimos en fase de crecimiento pero debemos sumar y evolucionar sobre la marcha», concluyó.