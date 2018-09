Evans: «Será divertido jugar contra los mejores equipos de Europa»

— Llega al Herbalife Gran Canaria tras realizar una gran temporada en el AS Mónaco. Sin embargo, tuvo que ganarse el puesto en la pretemporada del equipo francés porque estaba a prueba. ¿Cómo fueron esos inicios?

— Así es, primero fue un proceso de un ajuste porque iba a una gran competición como la francesa. En pretemporada hicimos un buen papel para ganar un torneo y me gané el puesto en el roster final.

— Una campaña en la que se proclamó campeón de la Copa gala, subcampeón de Liga y de la Liga de Campeones FIBA. El rendimiento colectivo e individual fue superlativo. ¿Qué propició su explosión?

— Teníamos un gran entrenador y una plantilla larga que permitieron hacer diferentes alineaciones combinando jugadores y posiciones. Pienso que eso nos ayudó a completar una gran temporada.

— ¿Cómo fue vivir en el Principado de Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo con 35.000 habitantes? ¿Mucha exclusividad y lujo?

— Es un sitio impresionante, pero no hay muchos lugares. Hay Lamborghini, Bentley y Ferrari por la calle, la comida es espectacular, el clima también y, a nivel deportivo, los aficionados son numerosos y muy calientes.

— Coincidió en Mónaco con exjugadores de la ACB como Sergii Gladyr (Baxi Manresa y Montakit Fuenlabrada), Ali Traoré (Movistar Estudiantes), Amara Sy (UCAM Murcia) y Damjan Rudez (Tecnyconta Zaragoza y Valencia Basket), este último regresa para jugar en el UCAM Murcia. ¿Les preguntó por la ACB y por el Herbalife Gran Canaria?

— Sí, hablé con Rudez y me dijo que es la mejor liga de Europa, que tiene un ritmo de juego muy alto, y eso me animó a venir a una competición tan exigente.

— Ha competido en Grecia, Italia, Israel, Argentina y Francia, pero nunca en conjuntos destacados, salvo el pasado ejercicio. ¿Cree que le llega la oportunidad de aterrizar en España en su mejor momento?

— Sí, estoy de acuerdo. Ha sido una evolución en mi carrera y la temporada pasada di un paso muy importante porque me demostré a mí mismo que puedo jugar ante grandes equipos y jugadores del máximo nivel en la ACB y en la Euroliga. El reto que afrontaré esta temporada es primordial para mí.

— ¿Qué objetivos se marca?

— Me gustaría ganar lo máximo posible y hacer la mejor temporada que pueda a nivel personal.

— Tres semanas de trabajo y un encuentro amistoso ante el Iberostar Tenerife. ¿Qué le parece el equipo y lo que ha visto hasta el momento?

— Tenemos un buen equipo para las dos competiciones, con jugadores muy experimentados que han disputado otras ligas y, sobre todo, nos estamos acoplando al sistema del entrenador, que le gusta un juego muy rápido, de bajar a mucha velocidad a defender y atacar en pocos segundos. Estamos en una fase de ajuste, pero tenemos buenas piezas para hacer un buen papel.

— ¿Difiere la forma de jugar del entrenador Salva Maldonado con respecto a la de Zvezdan Mitrovic, su preparador en Mónaco? ¿Qué le ha pedido?

— Salva es más de catch & shoot (recibir y tirar) y eso no le gustaba mucho a Mitrovic, quien era más de hacer sistemas y mover el balón. Esta temporada será un proceso nuevo para mí en ese sentido, cambiar a un sistema de juego tan distinto y buscar mi sitio, pero me siento a gusto y me gusta esta forma de jugar.

— El Herbalife Gran Canaria suma a su proyecto jugadores físicos como Kim Tillie, Luke Nelson, Clevin Hannah, DJ Strawberry o usted, más los que ya estaban que componen el núcleo de los últimos cursos. ¿Qué destaca de los recién llegados y de los que continúan?

— Pienso que se ha formado una combinación perfecta porque jugadores como Eulis Báez y Albert Oliver nos cuentan los secretos que han llevado a este club a la Euroliga. Y luego hay fichajes ilusionantes que queremos aportar nuestro granito de arena y aptitudes al equipo.

— El club y muchos miembros del plantel claretiano se estrenarán en la presente Euroliga. Usted deslumbró en la Liga de Campeones FIBA, siendo escogido en el segundo mejor quinteto de la pasada edición, pero este torneo es el más importante del continente a nivel de clubes. ¿Ha seguido esta competición?

— Sí, la he seguido. Tengo muchos amigos que la han jugado y me hablan mucho de cómo es. Será un reto divertido e ilusionante jugar contra los mejores jugadores de Europa.

— Participó con los Canton Charge, equipo afiliado a la franquicia de Cleveland Cavaliers, en la edición 2016-2017 de la D-League de la NBA. Supongo que con la intención de ganarse un contrato en la mejor liga del mundo. Esta temporada con la exigencia de disputar 64 partidos entre la Liga Endesa y la Euroliga será parecida...

— Sí, será duro, pero si te preparas bien, entrenas y descansas en condiciones, se llevará adelante sin problemas.

— Clevin Hannah se mostró feliz por jugar con alguien con sus características físicas, tras coincidir con usted en la Final Four de la Liga de Campeones FIBA. ¿Cómo va la conexión con su compatriota?

— Cuando tuve la oportunidad de venir lo llamé y los dos estábamos de acuerdo en que podía ser apasionante jugar juntos. Es un base con muy buenas características y su experiencia en la ACB me vendrá muy bien para aplicar sus consejos en la cancha.

— Maldonado incide en que busca un grupo mentalmente fuerte porque la campaña será dura y puede acumular muchas derrotas por la competitividad de la Euroliga. ¿Cómo se trabaja ese aspecto?

— Llegará ese momento en el que haya que tener una dureza mental muy fuerte. Estoy de acuerdo con Salva, pero pienso que simplemente con estar concentrados en lo que nos pida él, que es el que nos conoce y sabe cómo sacar lo mejor de nosotros, iremos bien.