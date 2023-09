Ethan Happ, ala-pívot con galones de estrella

Una estrella de la NCAA que tuvo que picar piedra en el Viejo Continente para adquirir blasones. De esta forma se puede resumir el amplio recorrido de Ethan Happ en Europa tras graduarse con honores en el baloncesto universitario de Estados Unidos para después descender al inesperado purgatorio del draft, donde no fue seleccionado, y desembarcar en Grecia para forjar una vitola de pívot polivalente y multiusos tanto en Italia como en Alemania y España.

Con la marcha de Diop y Balcerowski, el Dreamland Gran Canaria ha apelado a la contratación de jugadores inteligentes y con experiencia como él, tal y como reconocía el técnico Jaka Lakovic ante la evidente pérdida de músculo general del equipo. Sin embargo, con la incorporación del jugador de Illinois, el conjunto amarillo se garantiza a una de las grandes revelaciones de la ACB de los últimos años que espera consagrarse ahora en la isla.

De esta forma, los claretianos adquieren a un baloncestista que, con 2,10 metros y 27 años, domina a las mil maravillas cada centímetro de la pintura. Y lo hace, además, destilando un sinfín de recursos ofensivos, a modo de reversos, dribling, ganchos, aros pasados y, por supuesto, más de un mate de cara a la galería.

Asimismo, domina el universo del pick-and-roll, tomando con creces el testigo de Diop y otros consumados dominadores de esta faceta en el Gran Canaria. Incluso la capacidad de asistir o el contraataque son virtudes que no son nada ajenas en su particular repertorio que ya enomoró a propios y extraños en su etapa anterior en el Rïo Beográn.

En su ciclo universitario en Wisconsin se anotó varios galardones, como el de novato del año en la conferencia Big Ten, siendo además incluido en las tres siguientes temporadas dentro del mejor quinteto. En su última temporada en la NCAA fue incluido en el segundo equipo All-American, recibiendo además el Premio Kareem Abdul-Jabbar como el mejor interior de la Divison I y el Pete Newell Big Man Award como el mejor pívot de la liga, otorgado por la Asociación de Entrenadores.

No obstante, Happ no terminó siendo drafteado para la NBA, lo que le llevó a hacer las maletas a Europa. Además, no tuvo suerte en su primera experiencia en Grecia, en este caso el Olympiacos, ya que terminó la temporada en Italia, a las órdenes del Vanoli Cremona.

Después de pasar por el Fortitudo Bologna y el Sassari, en enero de 2022 recaló en Alemania firmando por el Riesen Ludwigsburg, club con el que se metió en la Final Four de la Basketball Champions League.

Ya en territorio galaico, Happ se destapó como uno de las gratas sorpresas de un Breogán que coqueteó durante varios tramos de la temporada pasada con los play-offs, merced a sus 12,6 puntos, 7,9 rebotes, 2,5 asistencias y 17,3 créditos de valoración.

Con ello, el Dreamland Gran Canaria se asegura un jugador con visión periférica, disciplinado y con talento. Eso sí, no le pidan algún que otro triple, área en el que no se ha prodigado nunca y que ahora reclaman a los pívots modernos, así como un tiro libre demoledor (54,8%). Sin embargo, esta temporada disfrutaremos de un jugador con el aro como obsesión, el juego colectivo como convicción y el hambre de triunfo como pasión.