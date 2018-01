«El Granca ya es uno de los grandes de la ACB»

— El RETAbet Bilbao es decimocuarto en la ACB con un balance 5-9 y no pasó el corte en la fase regular de la Eurocopa. ¿Cómo valora el curso hasta el momento?

— Está siendo una temporada dura porque no empezamos bien. Tuvimos bastantes cambios en el equipo, primero con jugadores y, tras la racha de derrotas, también el entrenador, pero ya llevamos más de un mes trabajando con Veljko Mrsic y nos estamos adaptando a lo que quiere. Estamos en dinámica ascendente, pero aún queda por mejorar.

— ¿Qué les ha aportado el entrenador croata?

— Llegó en un momento complicado, teníamos doble competición y se nos acumularon muchas derrotas seguidas. Estábamos sin confianza y él ha conseguido que la recuperemos. Su manera de jugar nos está viniendo bien, quiere mucha intensidad en ataque y en defensa.

— Aterrizarán en la isla tras un triunfo capital ante el Unicaja...

— Conseguimos una victoria muy importante en casa porque estamos en una situación complicada. Espero que nos aporte esa confianza para visitar una de las pistas más difíciles de la Liga.

— ¿Qué opina del combinado de Luis Casimiro?

— El Gran Canaria lleva años haciendo las cosas muy bien. Ya es uno de los grandes de la Liga, con una de las plantillas más completas y seguro que estará arriba como en las últimas temporadas. Siempre cuesta conseguir una victoria en la isla, pero lo vamos a intentar.

— ¿Cuáles pueden ser las claves?

— Sabemos que ellos tienen un juego alegre, que les gusta correr y con tiradores bastante buenos, pero para nosotros lo más importante es defender bien y aprovechar nuestras oportunidades en ataque.

— Coincidió con Albert Oliver, Xavi Rabaseda y Oriol Paulí con España en las ventanas FIBA...

— Conozco a los tres. Con Albert coincidí en Badalona y no me sorprende su nivel, la edad solo es un número y está demostrando que con su calidad puede jugar muchos años. Xavi ha mantenido la dinámica de ser un trabajador, un buen defensor y siempre está ahí cuando se le necesita. Me ha sorprendido mucho la evolución de Oriol, si sigue en esta línea será uno de los mejores nacionales en el futuro.