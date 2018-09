El Granca reanuda la pretemporada con la mitad de su plantilla profesional

Semana atípica en el seno del Herbalife Gran Canaria. El conjunto grancanario reanuda este martes la pretemporada con la mitad de su plantilla profesional debido a los compromisos internacionales de Oriol Paulí (España), Ondrej Balvin (República Checa) y DJ Strawberry (Camerún), además del canterano Alexander Madsen, joven ala-pívot finlandés que también ha sido convocado por su selección.

Así las cosas, Salva Maldonado, entrenador jefe de los claretianos, preparará los próximos compromisos amistosos con los jugadores de la primera plantilla Albert Oliver, Clevin Hannah, Luke Nelson, Anzejs Pasecniks, Xavi Rabaseda, Chris Evans y Luke Fischer, además de los lesionados Marcus Eriksson y Kim Tillie, que aún siguen con su periodo de recuperación, y del joven Cristian Rares Uta, jugador del equipo EBA.

Tras caer en los tres primeros encuentros de pretemporada, el Herbalife Gran Canaria encara su participación en el Circuito Movistar, donde se medirán al Baxi Manresa (este viernes) y al Valencia Basket (domingo).

Los claretianos cerrarán sus encuentros de preparación midiéndose al Iberostar Tenerife el día 23 en el Gran Canaria Arena.

Las ausencias durante la semana centran por lo tanto la preparación no solo del conjunto grancanario sino del resto de los equipos de la Liga Endesa. Un contratiempo que, no por esperado, ha desatado el malestar de los clubes afectados, como lo es, por ejemplo el Baskonia de Pedro Martínez, el extécnico de los claretianos que en su cuenta personal de Twitter ironizaba sobre la situación: «Por causas ajenas suspendemos temporalmente la pretemporada por falta de personal que pueda atender las indicaciones técnicas. Rogamos disculpen las molestias», escribió el profesional catalán que pierde a nada menos que once jugadores durante estos días por los compromisos de sus selecciones.

Oriol Paulí, único español del Herbalife Gran Canaria que entró en la última lista de Sergio Scariolo, se concentró este lunes en Guadalajara con el combinado nacional, que comenzó la preparación de los dos primeros partidos de la segunda fase de clasificación. España intentará mantener su condición de invicto en la visita (el viernes) al Sports Palace de Kiev para medirse a Ucrania (18.00 horas), y en el duelo que le enfrentará el lunes a Letonia (18.00 horas) en el WiZink Center de Madrid.

«Ucrania y Letonia van a poner sobre la pista dos plantillas muy competitivas», afirmó ayer Scariolo tras el entrenamiento, además de señalar que los jugadores españoles afrontan esos partidos «con toda la ilusión, entusiasmo, frescura, aunque también con espesura, ya que están en fase de preparación y aún no están brillantes».