El Granca, a por una victoria terapéutica

Para encarar el tercer compromiso hay malas y buenas noticias para Salva Maldonado , entrenador jefe de los amarillos. La cruz siguen siendo las ausencias tanto de Marcus Eriksson como de Luke Nelson, un contratiempo ya sabido pero no por ello menos doloroso. Especialmente en el caso del alero sueco, que ya se entrena con el grupo, pero al que aún le falta un periodo de puesta a punto para ser uno más en la rotación.

A la derrota, en la mayoría de los casos esperada, en Barcelona se unió la no tan habitual del pasado jueves ante Obradoiro, esta última además tras una prórroga que desgasta un poco más la, ya de por sí, mermada rotación claretiana.

Rival con ausencias

Pero necesitará mucho más que esa buena actuación del base serbio el Breogán para imponerse ante un Granca que no pasa por su mejor momento, pero al que solo le vale sumar su primera victoria para encarar lo que se le viene encima la semana que viene con mejor cara, que no es otra cosa que su debut en la Euroliga.

En busca de regularidad

El tirón de orgullo tras el descanso en el Palau y, sobre todo, el de ante Obradoiro es el ejemplo a seguir por los claretianos. Liderados por la vieja guardia, con protagonismo destacado para Eulis Báez y Xavi Rabaseda, el Herbalife ofreció minutos de calidad durante muchos minutos, insuficientes para ganar ante Barça y Monbus, pero muy consciente de que una regularidad en su juego le dará, como siempre, muchas alegrías.

Y en busca de esa regularidad está inmerso el Herbalife, desconocido en otros tantos minutos y, lo que es más preocupante, sin demasiada sensación de grupo, eso que le ha dado tantas alegrías durante su ya larga existencia en la exigente Liga Endesa.

Una fortaleza grupal que debe regresar al Gran Canaria Arena, incluida su fiel afición, para volver a sonreír. No le cabe otra si no quiere seguir inmerso en una dinámica negativa que no le deja rendir a su habitual nivel, y de la que el Breogán, incluso con sus limitaciones, está dispuesto a aprovecharse, si le dejan, en la primera visita al Arena de su historia.