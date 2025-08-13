Dylan Bordón, de cortado en el Granca a firmar por el CB Canarias

El director de juego argentino, considerada una de las más firmes promesas del vivero de la entidad claretiana y despedido este verano por no querer prolongar su contrato más allá de 2026 al no tener claro que dispusiera de oportunidades a las órdenes de Jaka Lakovic, se compromete con el cuadro de Txus Vidorreta por dos temporadas con opción a otras dos

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:32 Comenta Compartir

Como adelantó este periódico el pasado 21 de julio, el Club Baloncesto Gran Canaria ejecutó la cláusula de corte en el contrato del director de juego argentino Dylan Bordón.

Con contrato hasta 2026, pero con una opción de salida este verano de 2025, la entidad claretiana prescindió de los servicios de una de las más firmes promesas de sus categorías de formación y de la selección absoluta de su país por negarse a renovar al ver las pocas oportunidades de las que dispuso en el primer equipo a las órdenes de Jaka Lakovic el pasado ejercicio -un choque contra el Granada en la ACB y dos en la BKT EuroCup ante el Buducnost VOLI Podgorica montenegrino y el Hapoel Shlomo Tel Aviv israelí- y que se repetiría en el próximo 2025-2026 con Andrew Albicy, Ziga Samar y Carlos Alocén en nómina, prefiriendo esperar para ver cómo evolucionaba su situación esta campaña antes de prolongar su vinculación en la isla.

Como agente libre tras el despido, Bordón (Corrientes, Argentina, 16 de octubre de 2004) cerró un acuerdo con el La Laguna Tenerife a finales del pasado mes de julio que el club aurinegro oficializó este miércoles, confirmando que firma para las dos próximas temporadas, con opción a dos más, y que estará «en dinámica del primer equipo» que dirige Txus Vidorreta.

Bordón, de 20 años, 1,91 metros de altura y que se mantiene en la preselección del cuadro absoluto de Argentina para preparar la Copa América de este verano y la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo 2027, se incorporó al Granca en el verano de 2022 procedente del San Martín Corrientes de su país y tras ser escogido como el mejor base del FIBA Américas U18 -firmó 15,2 puntos, 4,4 rebotes y 4,6 asistencias-.

Brilló en el filial hasta realizar la siguiente pretemporada a las órdenes del técnico esloveno, aprovechando la baja por lesión de Albicy para exhibir su capacidad de dirección y de anotación. Demostró que podía tener recorrido en el primer equipo, pero sufrió una rotura de cruzado y menisco de la rodilla izquierda en el primer encuentro con el filial y lo alejó de las pistas toda la temporada.

En el pasado ejercicio 2024-2025, Bordón promedió 17,8 puntos, 3,5 rebotes, 4,5 asistencias, 2,1 recuperaciones y 18,7 créditos de valoración en los 29 minutos que jugó de media en 21 choques de la fase regular de la Segunda FEB.

Ampliar Nicolás Brussino y Dylan Bordón sonríen en la concentración de Argentina. Caab

En una entrevista concedida a este periódico el pasado 30 de julio, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, apuntó que «a Dylan le quedaba un año opcional. Los últimos tres o cuatro meses de la temporada nuestro director deportivo ha intentado hablar con sus representantes, lanzar ofertas y entablar una conversación, pero ni siquiera ha conseguido una respuesta, lo que como club nos parece una falta de respeto y que es de mala educación. Por lo menos contestar y más a un club que ha dado la oportunidad a un chico, que se ha roto la rodilla y hemos recuperado perfectamente aquí y que hemos cuidado cada momento, que lo pusimos en el escaparate en LEB Plata y ha vuelto a poner a un cierto nivel. Creo que el club se merecía cuanto menos el mínimo de educación que no se ha recibido en forma de una respuesta«.

«El hecho de no contestar ya es una respuesta, significa que no quiero estar aquí o así lo hemos entendido. Como con Montero o quien sea, queremos en el club gente quiera y valore estar aquí. Mantener un último año de contrato a alguien que no te ha contestado cuando estás intentando ampliar el contrato y encontrar vías hacia adelante, no tiene ningún sentido porque sería cederlo para que juegue en algún lado y que luego siga adelante. Pues que siga ahora mismo si es lo que ha decidido«, agregó el dirgente senegalés.