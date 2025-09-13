El Dreamland Gran Canaria disfruta de la primera alegría de la pretemporada ante el Río Breogán

El combinado claretiano se impuso este viernes por un ajustado 90-93 en la primera semifinal del Torneo As Burgas Basket Cup, que se está celebrando en el Pazo Provincial dos Deportes de Ourense | Este sábado (20:00 horas) se medirá al Surne Bilbao Basket

La primera sonrisa del Club Baloncesto Gran Canaria en su camino para llegar en las mejores condiciones posibles al arranque de la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL). Tras sucumbir frente a las escuadras italianas Olimpia Milán (91-64) y Dinamo Sassari (90-87) en el 15º International Basketball Tournament-City of Cagliari el pasado fin de semana, el combinado claretiano se impuso este viernes al Río Breogán por un ajustado 90-93 (41-48 al descanso) en la primera semifinal del Torneo As Burgas Basket Cup, que se está celebrando en el Pazo dos Deportes Paco Paz.

Este sábado, a partir de las 20:00 horas, se verá las caras con el Surne Bilbao Basket, que pudo con el Club Ourense Baloncesto gallego en la otra semifinal (72-91), con el propósito de avanzar en la puesta a punto, pero también con la idea de traerse el trofeo a la isla.

El escolta norteamericano Isaiah Wong volvió a destacar con 16 puntos, cinco asistencias y 20 créditos de valoración en los 22 minutos que disputó. Y lo hizo junto a su compatriota Mike Tobey, quien firmó 15 puntos, seis rebotes, tres asistencias y 21 de valoración en los 25 minutos que estuvo sobre el parqué del recinto ourensano.

Tras esta cita de pretemporada, el próximo duelo será frente al La Laguna Tenerife en el Gran Canaria Arena este jueves (18:30 horas).