El Dreamland Gran Canaria, sin complejos ante el campeón El combinado claretiano, que rebosa optimismo e ilusión, descorchará la edición 2025-2026 de la Liga Endesa en la pista del Real Madrid de Sergio Scariolo este domingo (11:30 horas)

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:29 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

Tambores de guerra para despegar con firmeza desde el inicio. La Liga Endesa 2025-2026 alza el telón este fin de semana y el Dreamland Gran Canaria afrontará una misión de altos vuelos frente al Real Madrid de Sergio 'Chacho' Rodríguez, Sergio Scariolo y Edy Tavares en el Movistar Arena este domingo (11:30 horas, Televisión Española y DAZN). Precisamente, el vigente campeón, que no ha empezado con las mejores sensaciones tras perder la final de la Supercopa Endesa y caer ante la Virtus de Bolonia en el entreno de la Euroliga el pasado martes, no pierde en su guarida desde 2024. Casi nada.

En el Patio Geranios del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, una representación significativa del combinado claretiano ofreció sus argumentos sobre el trabajo realizado durante la pretemporada y cómo se presenta una campaña que consideran «ilusionante».

En ese sentido, el director deportivo amarillo, Willy Villar, aseguró que «ha sido una pretemporada interesante para sacar conclusiones. No llegamos al 100%, pero creo que en una buena dinámica».

«Hay que conseguir ser un equipo como cada año. Hay que conseguir mantener el nivel, que no es fácil porque muchos equipos nos quieren sacar de ahí. Hemos intentado añadir un poco más de físico y de versatilidad. Lo importante es que este grupo coja la mentalidad necesaria. Creo que se ha mejorado en físico, hay calidad y herramientas«, argumentó el profesional de La Isleta ante los medios de comunicación.

Por su parte, el entrenador esloveno Jaka Lakovic dijo que «el equipo ha trabajado y está preparado para este inicio de temporada. Todavía estamos en el proceso táctico que queremos estar. Estamos ilusionados y queremos dar una buena cara de mentalidad«.

Asimismo, el alero catalán y capitán del Granca, Miquel Salvó, destacó que «tenemos muchas ganas de empezar los partidos y entrenar un poco menos. Hay un buen vestuario y los objetivos son los mismos de cada año. ¿Por qué no ganar al Madrid? Sería la mejor manera de empezar una temporada«.

Además, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, y el director comercial de la cadena hotelera en Canarias, Madeira y Cabo Verde, Juan Francisco Hernández, sellaron el acuerdo de patrocinio para este curso.

Cober