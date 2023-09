Dreamland Gran Canaria 2023-2024: el análisis de Willy Villar

Los 14 elegidos para no dejar de festejar. El crecimiento y consolidación del proyecto invitaban a reforzar la apuesta por la continuidad, pero la revalorización de las torres forjadas en el vivero de la Vega de San José, Olek Balcerowski y Khalifa Diop, cambió el guion de manera obligada. También se marchó Damien Inglis, otra pieza que persiguió otros alicientes, y el capitán Oliver Stevic. El juego interior se descompuso y tocaba recomponerlo.

Ethan Happ, uno de los jugadores más cotizados del mercado después de sus actuaciones colosales en el Río Breogán el pasado curso, aterrizó en la isla en un movimiento rápido y con mucho impacto. Un valor seguro y llamado a desafíos colectivos más ambiciosos. Ben Lammers (Alba Berlín), Pierre Pelos (JL Bourg) y Roko Prkacin (Bàsquet Girona) se sumaron para completar un juego interior en el que únicamente sigue el incombustible John Shurna. A los cuatro refuerzos para la pintura, hay que añadir el retorno a la Liga Endesa del francotirador norteamericano Sylven Landesberg tras cuatro temporadas compitiendo en China. Conoce la competición tras brillar en el Estudiantes, donde coincidió con Villar en los despachos y Savané en el vestuario.

«Asumiendo los cambios que hemos tenido, creo que hemos podido complementar una plantilla al gusto de lo que Jaka quería. Principalmente, que complementase la base de jugadores que continúan. En ese sentido, estamos bastante contentos porque mantenemos la estructura de 14 jugadores, que era la misma que teníamos el año pasado. Ahora, la misión principal es acoplar a los nuevos a la base de jugadores y al estilo que tenemos ya», valoró Villar en una entrevista a este periódico.

El profesional de La Isleta aseguró que «mantenemos el espíritu de lucha y la humildad. Principalmente, los jugadores que traemos en el juego interior, como Pelos, Lammers, Roko Prkacin o Happ, creo que ninguno de ellos es una estrella, pero a todos los identifica lo mismo, que son jugadores de trabajo, de pelea y que han basado sus éxitos en sus carreras por su nivel de concentración y trabajo».

«Luego, sí que quizás en el exterior podemos aumentar el nivel de calidad del equipo con Sylven, pero, al mismo tiempo, necesitamos acoplarlo dentro del rol y del juego de equipo que nos gusta hacer. En el aspecto individual, podemos echar en falta algo de físico, pero en el conjunto de lo que es el puzle del equipo hemos incorporado grandes dosis de trabajo, de humildad y de esfuerzo. Vamos a ver si somos capaces de traducir eso en un equipo de éxito», argumentó.

Sobre los objetivos propuestos, cree que «estamos destinados a molestar en todas las competiciones que disputamos y a ser uno de los que cuenten con nosotros».

«Tengo la sensación de que siente el club como suyo. Esa identificación la demuestra cada día que viene a los entrenos, cómo se comporta con los nuevos compañeros. Es un referente en identificación y en deseo. Espero que siga haciendo lo mismo que hasta ahora y me gustaría que hiciera la mejor temporada de su carrera. Mentalmente lo espera y desea«.

«Ahora que tiene 33 años y este estado de madurez lo puede conseguir. En algún otro año ha tenido algún bache, espero que este sea el año que tenga lo menos posible y alcance su máximo nivel, que eso para nosotros sería una gran parte del éxito del equipo«.

«Creo que es el complemento ideal de Andrew. Nos aporta ese tiro exterior y esa sabiduría del base español que conoce los intríngulis del juego, la pillería... Creo que se adapta muy bien a todo lo que nos da Andrew y hacen una pareja de bases de la que nos sentimos muy contentos y, sobre todo lo más importante, que es dar confianza a los compañeros. Saben que están en buenas manos con esta pareja«.

«Dylan está haciendo un buen trabajo durante toda la pretemporada. Fue creciendo y madurando desde el año pasado, pudo aprovechar sus minutos porque Andrew no está y enseñar su talento y sus capacidades en el alto nivel«.

«Tiene que mejorar aún en el concepto de controlar el juego y de dirección, pero tiene las capacidades físicas y atléticas en ataque y en defensa. Tenemos que seguir creyendo en él y debe seguir trabajando«.

«Está en ese momento de su carrera en el que tiene que dar definitivamente un paso adelante. Creo que el año pasado tuvo el momento de la lesión que le interrumpió un muy bien arranque de la Liga, donde él empezó a demostrar que nos puede ayudar de muchas maneras, sobre todo, con su energía atrás y siendo valiente delante. Se le cortó esa progresión y esperamos que este año no tenga ninguna lesión y pueda seguir en la misma progresión«.

«Es el seguro a todo riesgo que compras con la casa. Es el jugador que puede pasar desapercibido algunas veces, que no busca protagonismo siempre ni cada minuto, pero cuando tienes un problema sale en tu ayuda y lo soluciona. Lleva cuatro años y solo recuerdo de él que, cuando peor hemos estado y en las peores situaciones, AJ siempre ha estado. Hay un agradecimiento profesional y personal por su implicación, por su forma de ser y por cómo hace las cosas. Esperemos que siga aportando esas dosis de talento y ese seguro a todo riesgo para la temporada«.

«Tiene ante sí un reto personal y profesional muy importante tras cuatro años en China, que es otro tipo de competición, de juego y de baloncesto. Tenía la oportunidad de seguir allí, pero quería volver a un baloncesto de máxima competitividad y de otro estilo. Si es capaz de asumir este cambio, tiene el talento de sobra para darnos un salto grande en la línea exterior«.

«Hay que darle ese margen de acoplamiento a este baloncesto y aprovechar esa ambivalencia que tiene de jugar de dos y de tres, de la capacidad que tiene para anotar y, sobre todo, esas condiciones que tiene para defender, que en un equipo como el nuestro en el que no hay que jugar demasiados minutos pueda ayudarnos en aportarnos ese físico cuando juegue«.

«Va a empezar su tercera temporada y también empieza a sentir este club como suyo. Creo que tiene que ser un ejemplo para todos los nuevos, para explicar lo que queremos ser y dónde queremos llegar y, sobre todo, tengo la sensación de que tiene muchas cosas que no tiene techo. Todavía tiene muchas cosas que mejorar, debe ser ambicioso y creer«.

«Cuando lo veo tengo la sensación de que el mejor Miqui está por llegar. Espero que lo consiga dando pasos bastante grandes además».

«A pesar de haber hecho una de sus mejores temporadas, sigo viendo su capacidad de mejora. Todavía no le veo techo. Le quedan tres años de rendir a un nivel similar o incluso superior que el año pasado, y lo tiene que aprovechar. No se debe despistar y seguir con esa concentración, humildad y talante, que nos ayudaba en todas las facetas. En ese sentido, es un jugador que nos da muchísimo y espero que todavía más«.

«Es el jugador que te permite saber que tienes un suelo del que nunca vas a bajar. Siempre rinde en cualquier circunstancia y partido, y eso no es casualidad. Es el jugador que más y mejor trabaja. El Granca nunca bajará un nivel porque John no lo permite«.

«Es un caso parecido al de Jovan. Están en la edad en la que tienen que seguir trabajando duro para hacerse un hueco. No lo tienen fácil porque el nivel de la plantilla es muy grande y para los jóvenes se hace más complicado. Tiene que dar codazos, no tiene que rendirse y debe seguir trabajando. A pesar de que no jugara mucho el año pasado, notamos una evolución física y técnica en su juego. Creo que debe seguir en esa línea para mejorar y siendo mejor jugador«.

«Es un jugador que se ha hecho a sí mismo. Empezó desde muy abajo en Francia, un caso parecido a Salvó aquí. Ha llegado a la selección francesa tras empezar en la Tercera División. Nos aportará a nivel táctico muchas variables, puede hacer el cuatro, el cinco, puede jugar al poste bajo y tirar de tres. Quizás no hace nada a nivel de estrella, pero un poquito de cada cosa de cara al equipo es muy importante«.

«Va a ser un obrero en esa posición y complementa a John. Desde su primera experiencia fuera lo puede hacer bien y hay que darle tiempo a que se acople a un baloncesto que no conoce».

«Sería nuestro portero. En Europa hay pocos jugadores con la capacidad de intimidación que tiene y eso a nivel táctico y de equipo siempre necesitas un jugador así, que te cierre un poco el aro y puedas construir la defensa y tu forma de jugar sabiendo que tienes este portero que te ayuda. A partir de ahí, es capaz de hacer muchas más cosas«.

«Espero de él que cuando se fue de Bilbao hizo un primer año en Berlín extraordinario y luego creo que se ha parado un poco. Esperamos que la mejor versión profesional suya, y él lo debe pensar así y ser ambicioso, la debe recuperar en Gran Canaria. Y si la recuperamos va a ser un refuerzo de lujo, pero el primero que tiene que plantearse ese reto es él, tiene las condiciones, tiene la edad perfecta y creo que debe volver a parecerse al jugador que estuvo al principio en el Alba. Vamos a ver si el reto de él y el nuestro coinciden de sacar la mejor versión«.

«Lo cogemos en una buena edad también. Por encima de cualquier cualidad que tiene, nos dará rebote. El año pasado aparentemente una de nuestras carencias fue el rebote y ahí nos va a dar un salto importantísimo. Es capaz de pasar muy bien, de robar balones... No tiene por qué ser un jugador diferente en este equipo de lo que fue el año pasado, tiene que aportar un poco de todo: robar balones, dar asistencias, correr el campo, defender, rebotear... La intendencia al máximo nivel«.

«Representa la ambición, la juventud, el talento, el físico y las ganas de hacerse un hueco en el baloncesto. Puede jugar en dos puestos y nos complementa el juego interior de maravilla. Tiene un deseo brutal de venir al Granca para seguir su progresión, esto es de alabar y de agradecer. Vamos a ver si somos capaces de ayudarle en ese proceso y que nos ayude a ser competitivos y ganar. Sin duda, es un jugador que ya viene con credenciales para ser importante y ayudarnos. Espero que durante el año lo haga cada vez más«.