Conozca a los ganadores de las dos entradas dobles para asistir a toda la temporada 2025/2026 del Dreamland Gran Canaria
Los ganadores podrán acudir a todos los partidos de liga regular y competición europea que se celebren en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:56
CANARIAS7 sorteó entre sus lectores 2 entradas dobles para toda la temporada 2025/2026 del Dreamland Gran Canaria. Los ganadores podrán acudir a todos los partidos de liga regular y competición europea que se celebren en el Gran Canaria Arena.
Nombre de los ganadores
-
Pino Rosa Romero Rodríguez
-
Daniel Morera González
