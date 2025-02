Donde comienzan los sueños

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 10:22 | Actualizado 10:55h. Comenta Compartir

Baloncesto a escala para deleitar y para disfrutar. La Minicopa Endesa es una de las grandes atracciones de un programa cargado de múltiples eventos durante la celebración de la Copa del Rey cada año y comenzará este miércoles en un Centro Insular de Deportes de Gran Canaria (CID) que albergará prácticamente toda la competición menos la gran final, que será en el Gran Canaria Arena. Las más firmes promesas de las mejores canteras nacionales pugnarán por inscribir su nombre en lo más alto está edición de 2025.

Dieciocho partidos, ocho aspirantes y un sueño común. El Club Baloncesto Gran Canaria como anfitrión y el Real Madrid como vigente campeón se clasificaron directamente, mientras que el Barça, Joventut Badalona, Unicaja Andalucía, Casademont Zaragoza, Valencia Basket y Cajasiete Canarias obtuvieron los billetes en la fase previa disputada en Galicia.

El Granca está encuadrado en el grupo A junto al actual campeón Barça, al Joventut Badalona y al Unicaja Andalucía, mientras que el grupo B está compuesto por el Real Madrid, el conjunto más laureado de la Minicopa Endesa, el Valencia Basket, el Casademont Zaragoza y el Cajasiete Canarias.

El cuadro infantil claretiano descorchará la competición ante el Joventut este miércoles (13.00 horas). Hasta el viernes cada conjunto jugará sus tres encuentros de la primera fase, mientras que este sábado llegará el turno de las dos semifinales y de los duelos para definir las posiciones entre el quinto y el octavo, quedando para el domingo la lucha por el tercer puesto y, posteriormente, la gran final (13.00 horas) como guinda a cinco días cargados de ilusión y talento. Todos los partidos se verán en el canal de Youtube ACB y la final por Movistar+.

La Minicopa Endesa es el lugar donde nacen las estrellas. Un evento en el que dieron sus primeras pinceladas jugadores del nivel y de la trayectoria de Luka Doncic, Ricky Rubio, Santi Aldama -disputó la edición de 2015 invitado por el Granca y procedente del Canterbury- Victor Wembanyama o el actual jugador del Dreamland Gran Canaria Miquel Salvó, entre muchos otros. De hecho, hasta 126 han llegado a debutar en la élite tras pasar por este torneo.

Ampliar Calendario de la Minicopa Endesa 2025. ACB

El máximo responsable técnico amarillo, Adam Alarcón Martín, señala que «es una experiencia porque será la primera vez que vamos a la Minicopa para prácticamente todos. Queremos compartir esta experiencia con todo el equipo y a disfrutarla«.

«Siempre recibes mensajes y se nota en el ambiente que es un evento que hace mucho ruido. Es un examen más para los chicos, que puedes tener unos buenos o malos resultados, pero lo que importa es que la semana siguiente el balón siga rondando. Hay que entrenar, mejorar y ya está», argumenta el preparador catalán de 29 años a este periódico.

Alarcón, quien está acompañado por Justo Martín Pérez como técnico ayudante, Sergio Jiménez Vicente y J. Alejandro Gutiérrez Rodríguez como delegados y Julio Gorgón Garrido como fisioterapeuta, asegura que «como club tenemos unas líneas marcadas, unos objetivos para tratar de darle importancia al desarrollo de los jugadores y mejorarlos para que un día cada uno llegue a su máximo nivel. Entonces, a nivel de preparación de la Minicopa esta claro que todos queremos competir al máximo y, por supuesto, ganar, pero no se nos puede ir la olla. No es una preparación a vida o muerte sino que seguimos la línea de desarrollo para los jugadores y llegar lo mejor posible para el final de temporada».

«Ojalá podamos llegar al Gran Canaria Arena. Esperamos que la afición ayude, jugar en casa con la familia, los amigos, los jugadores... Somos unos afortunados, pero somos conscientes de que todos los equipos que vienen se han ganado estar aquí, nosotros no hemos jugado la fase previa. Queremos demostrar que estamos haciendo las cosas bien y de que podemos competir al máximo nivel», añade.

«No sé si seremos los más físicos y talentosos, pero son jugadores que entienden el baloncesto» Adam Alarcón Entrenador del Granca

Sobre su equipo, Alarcón destaca que «tenemos un popurrí de jugadores. Tenemos nuestros 12 jugadores y dos invitados -Shaun Anthony Stewart Marrero y Mamadou Jean Bagayoko-. Tenemos dos preinfantiles. Es un equipo que tiene un perfil con jugadores más pequeñitos y otros físicos, unos más talentosos. Lo que sí que podíamos definir es que no sé si seremos los más físicos y talentosos, pero son jugadores que entienden el baloncesto, que saben lo que hacen y que poco a poco van asumiendo su rol para que el equipo funcione».

Cuestionado por sus rivales, Alarcón comenta que «todos los equipos son fuertes. Nos podemos hacer una idea con la fase previa y otro torneo en enero. Somos los que menos han podido ver los otros equipos, ya que no hemos jugado la previa, pero al final la preparación para la Minicopa es una examen más, en el que no estamos cambiando la manera de entrenar o preparar los partidos tan al detalle. Buscamos la mejoría a largo plazo y no nos va la vida en la Minicopa. Son niños pequeños y están nerviosos, por lo que habrá que controlar un poquito esas emociones, pero es bueno para ellos que vivan esas experiencias y que poquito a poco se vayan curtiendo como jugadores».

La plantilla del equipo infantil del Club Baloncesto está formada por los bases Daniel Manuel Feliz Sosa, Mateo Osorio Agudelo, Nicolás Lomba Perera y Pablo Viera Acosta; el escolta Jorge Álvarez Muñiz; los aleros Pablo Mercado Camacho, Brian Déniz Ojeda, Alejandro López González, Raúl López Gómez |y Nikola Kovacevic Bektas; los ala-pívots Shaun Anthony Stewart Marrero y Martín García Otero y los pívots Patrik Matejka y Mamadou Jean Bagayoko.

Uno de los jugadores invitados es Shaun Anthony Stewart Marrero, del CB Fénix. Es el hijo de la leyenda amarilla Greg Stewart, fallecido en 2018. 'Gregorio', como lo llamaban con cariño sus amigos y aficionados en la isla, firmó por el Coronas Las Palmas, que por entonces competía en Primera B, en 1986. El pívot permaneció en el club hasta 1992 compitiendo en la Primera División y en Ala Liga ACB.

Presencia del Proyecto Suma

Será una Minicopa Endesa especial con protagonismo del Proyecto Suma del Club Baloncesto Gran Canaria. Concretamente, los integrantes de esta iniciativa liderada por Javi Choren y finalista del programa Liga Endesa de Corazón serán uno más en las plantillas de la Minicopa Endesa.

Ruymán Fernández Sarmiento y Trinidad Guerra Martín, integrantes del Proyecto SUMA, fueron los encargados de ir sacando las bolas en el sorteo de los dos grupos de la Minicopa Endesa

Donación de alimentos no perecederos

Todos los aficionados que lo deseen podrán vivir el torneo de forma gratuita, pudiendo asistir tanto a los encuentros del Centro Insular de Deportes como a la final en el Gran Canaria Arena sin necesidad de adquirir entrada, aunque se anima a colaborar con Unoentrecienmil y su iniciativa 'Canastas contra el cáncer infantil' con una donación de alimentos no perecederos.

