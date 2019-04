Cita grande por la permanencia

Sin contemplaciones ni titubeos. Llegó la hora de dar el golpe definitivo por la permanencia. Es el momento de vencer a domicilio. No valen excusas. Los de Pedro Martínez tienen que conquistar el triunfo en el Pabellón Fernando Martín. No queda otra. Una derrota podría hacer saltar todas las alarmas y nadie quiere eso. Ya sin el desgaste físico de pelea en la Euroliga, el Gran Canaria visita a un Montakit Fuenlabrada al que podría igualar en la tabla clasificatoria, por lo que el partido de esta tarde en tierras peninsulares cobra especial importancia. Toca salvar la temporada y, para ello, no puede haber medias tintas.

El Gran Canaria necesita una victoria lejos de la isla para terminar de creer en sus posibilidades de permanencia. Eso sí, tampoco lo tendrá fácil el combinado insular. El Herbalife tendrá que batallar al máximo de sus capacidades si quiere conquistar un triunfo en Fuenlabrada. El conjunto madrileño está tan solo una posición por encima de los claretianos en la clasificación, con una victoria más que los amarillos.

La soga aprieta el cuello del Herbalife y todo lo que no sea ganar podría suponer una crisis de ansiedad. Ya lo avisó Tillie en la previa del choque. Para optar por mantenerse en la Liga Endesa hay que derribar pabellones foráneos. Cabe destacar que uno de los defectos a explotar del próximo rival es la cantidad de puntos que recibe. Los madrileños son el conjunto con mayor sangría defensiva de la competición y el Granca debe saber aprovechar los agujeros locales. El Fuenlabrada ha encajado un total de 2.310 puntos, siendo la plantilla con más puntos en contra de todo el campeonato.

Es por ello que los anotadores de Pedro Martínez deben dar un paso al frente para asaltar el Pabellón Fernando Martín. Ahí es donde tiene todas las de ganar la escuadra grancanaria. Los Marcus Eriksson, DJ Strawberry o Wiley pueden hacer un roto en las defensas del equipo madrileño. La permanencia está en juego y no se puede fallar más. Toca jugar y ganar. No valen excusas.

Suma y sigue el veterano base del Gran Canaria. Albert Oliver, a sus 40 años de edad, está a tan solo un triple de alcanzar la friolera cifra de 600 tiros de tres en Liga Endesa. Casi nada. El catalán, que actualmente se sitúa en la vigésimo cuarta posición de aciertos desde más allá de la línea de 6.75 metros, podría seguir superándose a sí mismo en el encuentro que disputará mañana el Herbalife ante el Fuenlabrada.

Asimismo, de contar con minutos para Pedro Martínez, cosa que se avecina obvia, Oliver sumaría un total de 593 partidos oficiales en la competición doméstica, colocándose tan solo a ocho encuentros de igualar al siguiente en la lista, Berni Rodríguez, con 601. El experimentado jugador del Herbalife se sitúa en la posición número 16 del histórico con más partidos jugados en ACB.

Por otro lado, Jota Cuspinera mantiene la baja por lesión de Marko Popovic, que tiene la ficha desactivada en la Liga Endesa, al igual que Lucas Nogueira. Por su parte, son duda Chema González (proceso vírico agresivo), Álex Llorca (lumbalgia mecánica) y Daniel Clark (molestias en la rodilla). Hay que vencer ya.