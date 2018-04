Casimiro: «Me motiva mucho alargar la serie de victorias»

El plantel del Herbalife Gran Canaria no olvida el batacazo sufrido en el pabellón Santiago Martín de La Laguna en la primera vuelta y así lo expresaron abanderados del vestuario como Eulis Báez, Albert Oliver, Xavi Rabaseda, Pablo Aguilar y Oriol Paulí. Pero el máximo responsable técnico claretiano, Luis Casimiro, prefiere no mirar al pasado y centrarse en que una victoria ante el Iberostar Tenerife mañana en el Gran Canaria Arena supondría aventajar al combinado aurinegro en tres triunfos a falta de cuatro jornadas, acariciando una nueva presencia en las eliminatorias por el entorchado de la máxima competición nacional.

«No vivo del pasado, por tanto, a mí lo que me motiva muchísimo es que llevamos dos victorias consecutivas, que jugamos un partido en el que podemos alargar la serie a tres; que nos haría abrir una brecha larga con los perseguidores a falta de pocos partidos y tendríamos posibilidades de escalar posiciones en la clasificación. Es lo que nos debe hacer estar al máximo para intentar conseguir ese objetivo de estar lo más arriba posible», argumentó Casimiro, tras reconducir una situación adversa de tres tropiezos seguidos (Joventut, FC Barcelona Lassa y Bilbao Basket) con dos victorias consecutivas (Murcia y Betis).

El preparador manchego, que disputará ante el conjunto de Fotis Katsikaris el partido 600 en su trayectoria en la competición, recordó que «son muchos partidos ya. Ni en mis mejores sueños de la niñez ni cuando empezaba en esto me hubiese imaginado llegar a este número, y encima con las cosas conseguidas. Ojalá podamos disfrutarlo con una victoria que serviría para el objetivo del Playoff».

Sobre el Iberostar Tenerife, décimo con un balance 15-14 y sin margen de error, señaló que «juega muy coral y no destacaría a nadie porque te puede venir el peligro por cualquiera de ellos sin esperarlo. Es un equipo aguerrido y que hace las cosas bien».

«Espero un partido como siempre hacen ellos: aguerridos en defensa y en el rebote. Será físico, y hay que tener la intensidad necesaria», agregó.

Casimiro no tendrá que descartar a ningún jugador para el derbi porque el argentino Nicolás Brussino, ausente en Sevilla por decisión técnica, sufrió un esguince en el tobillo derecho y no llegará al partido. «Siempre que tienes que dejar a alguien fuera no es agradable, pero tener más jugadores forma parte de este trabajo y esta competición. Siempre intento tomar la mejor decisión posible para el equipo», declaró, al tiempo que dijo que «lo más importante es que Paulí y Eriksson vayan ganando confianza».

El entrenador amarillo espera que el Arena lleve en volandas a su equipo porque «cada vez que los aficionados llenan la cancha, el jugador está más arropado, con energía y confianza».