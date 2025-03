El carácter y la pegada de un campeón aparecen cuando está contra las cuerdas

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de marzo 2025, 18:30 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

Despierta y ruge Gran Canaria. Es el momento de potenciar hasta límites estratosféricos el binomio equipo-afición para triunfar. Hay que volver a construir una fuerza inquebrantable e indestructible en el Gran Canaria Arena. Llegó el momento de la verdad en la BKT EuroCup y es la hora de estar todos a la altura dentro y fuera de la cancha en una cita de esta magnitud. La marea amarilla acudirá en masa para intentar llevar en volandas a sus jugadores, pero el equipo tiene que responder también. Este miércoles es el día. Ganar o fuera de Europa ya.

El combinado claretiano, tercer clasificado en el grupo A de la fase regular de la competición europea con un balance de 12 victorias y seis derrotas, se mide a partir de las 20:00 horas (en directo por Vamos de Movistar+) al Umana Reyer Venecia italiano, sexto clasificado en el grupo B con un balance de diez triunfos y ocho tropiezos, en la eliminatoria de octavos de final a partido único en el Gran Canaria Arena. Prohibido fallar para avanzar a una ronda de los cuartos de final en la que espera el Hapoel Jerusalén israelí, que se clasificó directamente tras finalizar en la segunda plaza del grupo B.

El cuadro de Jaka Lakovic, que mantiene la duda del escolta norteamericano Caleb Homesley tras no participar contra el Real Madrid en la pasada jornada de la Liga Endesa por problemas físicos, aunque pretende forzar para no perderse un choque determinante, y añade al director de juego francés Mehdy Ngouama a la convocatoria (su nuevo contrato es solo para la BKT EuroCup), está obligado a dejar de ser irregular y recuperar el equilibrio entre su defensa y su ataque -mejorar el acierto exterior- para elevar sus prestaciones en un presente año 2025 que no va por el camino esperado con nueve derrotas en los 15 partidos celebrados entre la Liga ACB, la Copa del Rey y el torneo europeo.

El pívot norteamericano Mike Tobey -8,7 puntos, 5,6 rebotes y 12,2 créditos de valoración- y el interior internacional puertorriqueño George Conditt IV -8,2 puntos, 3,9 rebotes y 10,2 de valoración- destacan a nivel estadístico en un Granca que sueña con volver a levantar el trofeo de campeón como en 2023.

Por su parte, la escuadra transalpina que dirige el experimentado entrenador croata Neven Spahija atraviesa por su mejor momento del curso después de acumular diez triunfos en las últimas 14 fechas entre la Lega transalpina y la BKT EuroCup.

Los canadienses Mfiondu Kabengele (15,9 puntos, 9,5 rebotes -el mejor de la competición- y 23,5 de valoración -el segundo más valorado-) y Tyler Ennis -13,4 puntos, 3,4 rebotes, 4,6 asistencias y 16,1 de valoración- sobresalen en un rival temible.