Balvin: “La Copa nos llega en el mejor momento”

El Herbalife Gran Canaria ya prepara los tambores de guerra para su duelo de cuartos ante el Montakit Fuenlabrada en una Copa del Rey que tendrá como especial aliciente el calor de la afición amarilla. Y eso lo tiene más que presente el pívot checo Ondrej Balvin, quien destila optimismo pese a que el favoritismo lo acaparen otros equipos como el Real Madrid o el Valencia.

En su opinión, “este torneo nos llega, posiblemente, en el mejor momento. Hay jugadores que están ya recuperados de sus lesiones como es el caso de Albert Oliver, Eulis Báez o Marcus Ericksson. Ya estamos casi con equipo completo”, subrayó.

A nivel personal, el centroeuropeo también exhala buenas sensaciones: “A principio de temporada me costó coger el ritmo por el proceso de recuperación de la lesión. Poco a poco he ido tomando la forma y ahora me siento muy bien en la pista”, afirmó el interior, quien en esta campaña promedia 7,8 puntos, 5,4 rebotes y 11 de valoración.

Por otro lado, Balvin elogió la labor de su técnico, Luis Casimiro: “Llegué a Gran Canaria fundamentalmente por él, porque me dio la confianza en los buenos y malos momentos. Cada equipo está aquí porque se lo merece. Ahora tenemos una buena oportunidad ante nuestra afición, y eso es el elemento más importante con el que podemos contar para ganar”.