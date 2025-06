30 años de un regreso a la élite para siempre

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de junio 2025, 23:16 Comenta Compartir

La historia es sentimiento, orgullo y un motivo para no dejar de recordar. Parece que fue ayer porque permanece en la memoria de los aficionados al baloncesto en el archipiélago, pero este martes se cumplen 30 años de una gesta inolvidable. El último y definitivo ascenso del Club Baloncesto Gran Canaria a la Liga ACB en la temporada 1994-1995 y, desde ese momento, no abandonó más la élite -acumula 30 campañas consecutivas en la competición doméstica-, consiguiendo asentarse en los años posteriores hasta no dejará de crecer y cumplir el sueño de levantar títulos a nivel nacional e internacional. Casi nada.

Fue un 3 de junio de 1995 en la ciudad asturiana de Gijón. No era favorito ni mucho menos -se clasificó a última hora tras un triunfo en Albacete y la mayoría de los focos eran para el CB Canarias- para estar entre los dos finalistas que sellarían el billete a la máxima competición nacional. Rompió todos los pronósticos con el entrenador grancanario Manolo Hussein -sustituyó a Roberto Orellana durante la temporada- en el banquillo, con Falo Calvo como técnico ayudante y un grupo de jugadores con marcado acento isleño que tocó el cielo en la Liga EBA. Liderado por un Pepón Artiles en estado de gracia y un escudero de quilates como Jaume Morales, la entidad claretiana obtuvo su cuarto ascenso en los últimos diez años tras tumbar al Lliria del interior norteamericano dominador Richard Scott (69-76) en los cuartos de final y al Llobregat de Trifón Poch, Galilea o Esteller (68-85) en las semifinales. Ya con el ascenso en el bolsillo, la final fue la guinda final frente al anfitrión Trébol Gijón (84-86).

Los jugadores Emilio Boada, Berni Hernández, Ulises Déniz, Juanra Marrero, Ángel Santana, Alexis Lombilla, Juanma Rodríguez, Pepón Artiles, Francis García, Jaume Morales, Toni Espinosa, David Butler -suplió a Brian Clifford- y los fallecidos y recordados Jonathan Ojeda y Ramón Oliver pueden presumir de haber hecho historia después de un curso complicado con sinsabores y alegrías.

Ahí se acabó la montaña rusa de subir y baja de categoría y arrancaron unas páginas maravillosas de un club que celebró su 60 aniversario en 2023.

Pepón Artiles, designado como MVP de la fase final y que anotó 30 puntos en el duelo vital ante el Llobregat -luego estuvo dos cursos más de amarillo en la élite nacional, apunta que «habíamos perdido algunos partidos durante la temporada, cuando llegó Manolo se cambió un poco todo y empezamos a mejorar. Llegamos sin presión ninguna, a divertirnos y a pasarlo bien. Éramos un grupo muy unido y con nueve jugadores canarios esa temporada. Fue algo que no esperábamos ni nosotros ni nadie».

Por su parte, Berni Hernández, quien se estrenaba con 20 años y se consagró en la élite durante más de diez años, los primeros de amarillo (1995-2001), destaca que «llegamos en el mejor momento de forma de la temporada y sin ser favoritos, un poco de tapados. La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores de esa época hicimos un buen trabajo».