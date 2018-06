Casimiro: «Hemos perdido la energía»

Luis Casimiro, técnico del Herbalife Gran Canaria, valoró el derroche físico de sus jugadores y reconoció que los suyos acabaron acusando el cansancio acumulado debido al esfuerzo en la Fonteta ante el Valencia. «Hemos ido perdiendo energía», matizó el preparador.

«Hemos ido perdiendo energía, son menos de 48 horas, teniendo en cuenta que terminamos a las doce y pico el partido, y el equipo terminaba de cenar a las dos de la mañana, más el viaje rápido a las nueve para venir a Madrid. Evidentemente, los periodos de recuperación no han sido los mejores, pero con el subidón que teníamos a nivel de ilusión por lo conseguido, pensábamos que eso nos iba a llenar los tanques para competir ante el Real Madrid, pero poco a poco se nos ha debilitado», analizó Casimiro en la sala de prensa del WiZink Center nada más concluir el primer encuentro de la serie al mejor de cinco.

No obstante, el técnico claretiano aclaró que no «quiero tampoco echar mucha mano a esto». Al mismo tiempo, en un ejercicio de veteranía y sabiduría, declaró que «estar aquí ya es un grandísimo asunto de motivación para que no nos pasen estas cosas».

No quiere rendirse Luis Casimiro, que, tras la pedirle a sus jugadores que creyeran hasta el final en Valencia, cuando el Granca estaba cinco puntos por debajo en el marcador y restaban tan solo diez segundos, exige lo mismo ante el Real Madrid. El preparador es consciente de la calidad y el potencial del conjunto de Laso, pero quiere que los suyos sigan con hambre de gloria. «No queremos esa sensación de temporada cumplida para nada. Queremos recuperar a nivel físico para pelear con toda la intensidad y la energía, e intentar salir de aquí 1-1. Sería ideal poder igualar la eliminatoria. Real Madrid empezó perdiendo en Panathinaikos, y luego ha sido campeón de Europa. Simplemente es un partido de Playoff y tenemos que competir el siguiente. Hace 20 años sonó una gran campanada y quiero que el equipo siga peleando», matizó el manchego.