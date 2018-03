Campos: «El judo aporta valores sociales»

- Si analizamos a nivel nacional, pocos deportes pueden tener algunos años más que este trofeo. Es media vida. Yo ya voy para los setenta años y para mí es un orgullo que sea el más longevo de nuestro país en judo y en deporte base no creo que nadie más haga esto. Yo lo hago sin querer nada a cambio. Lo hago porque me apetece, sacando dinero que podría gastar en vacaciones y francamente porque la federación me ayuda.

- Y con la premisa de fomentar la igualdad y la integración, ¿no?

- En todas las ediciones he visto gente de distintos colores, continentes, etc. Nosotros, nuestra isla, es multicultural y vivimos en paz y en sociedad, que es como debe ser. Y nuestra idea es formarlos a todos. Formar, formar, formar y volver a formar para que algún día nazca un campeón entre nosotros.

- ¿Qué valores aporta el judo a los más pequeños?

- Además de los personales, se inculcan valores sociales, donde siempre priman el respeto y la tolerancia. Y en un mundo donde hay tanta falta de tolerancia, que va destruyendo una sociedad cada vez menos humana, el judo ayuda de manera notoria a todos estos temas. La disciplina que se imparte va encaminando las vidas de las personas, como todos los deportes.

- ¿Una de las claves para la larga vida de este torneo, ya con cuatro generaciones de deportistas a su espalda, son las distintas federaciones?

- Yo esto no lo monto si no es por el apoyo de la federación, gracias a su presidente Domingo Afonso y al técnico Alejandro Doblado. Les hablo y les digo la fecha, cuando haya un vacío en su organigrama, cuadramos la fecha. Pero lo que me gustaría es darle otro enfoque a este torneo, es un pensamiento que te hago en voz alta. Una ciudad con un trofeo modesto como es este no hay en ningún lado. Me gustaría ver de qué modo en un futuro esto puede tener aún más repercusión. Yo no quiero nada a cambio, solo quiero que las personas que participen sean felices con lo que intento hacer.

- Usted compitió y ahora hace todo lo posible para que lo que empezó ya hace más de medio siglo siga latiendo con fuerza.

- Si no recuerdo mal, estuve como seis años haciendo judo. Yo, como mucha más gente, era uno de los sparring de los Santiago Ojeda y demás. Nosotros éramos los que nos llevábamos leña (ríe a carcajadas). Todo era muy romántico, lo hacíamos feliz porque estábamos muy a gusto. Eso sí, también gané mis trofeos. Pero lo que me importa ahora es que los más pequeños aprendan valores.