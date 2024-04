Los campeones de España Natalia Fischer y Sergio Mantecón, nuevos 'bandidos' en la Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike

Natalia Fischer y Sergio Mantecón, ciclistas del equipo Scott Cala Bandida, participarán en la novena edición de la Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike, prueba puntuable en la categoría S2 de la UCI que se celebrará del 16 al 19 de mayo. Será el debut en Gran Canaria del ciclista valenciano de origen cántabro, mientras que la malagueña ya estuvo en 2021 en la isla y se alzó con el triunfo de la general.

Natalia Fischer es la vigente campeona de España de Cross Country Maratón (XCM), título con el que se ha coronado en tres ocasiones. Además, ha conquistado el campeonato europeo en esta disciplina en los años 2021 y 2022 tras imponerse en Suiza y República Checa. En este 2024 se ubica en el puesto 25 en el ranking UCI tras obtener el quinto lugar en la Andalucía Bike Race, el sexto en la Cape Epic de Sudáfrica y el séptimo en la Mediterranean Epic.

La ciclista andaluza se ha unido este año al equipo Scott Cala Bandida tras, como explicó en sus redes sociales, ausentarse de la competición varios meses el año pasado. «Tuve una mala racha tras una rotura de espalda y una infección de sangre. Quería mejorar y estar al nivel máximo y esto me llevó a sobreexigirme y entrenar más de lo que indicaba mi entrenador, por lo que llegó un momento en que no podía más y los análisis mostraban alteraciones: tuve que detenerme abruptamente y me sumió en una depresión de tres meses en los que estuve hundida», rememora Fischer, que confiesa que este «problema es bastante común en los deportistas profesionales, aunque parece bastante tabú». Tras esta vivencia y su retorno a la competición, desde su perspectiva su consejo para quienes puedan estar en esta situación «es reconocer el problema y buscar ayuda profesional, ya sea con psicólogos, terapeutas o incluso psiquiatras, como fue mi caso. Hay que confiar en ellos y, con buena actitud, poco a poco se sale adelante».

Respecto a su paso por Gran Canaria hace tres años, resalta que es una prueba «especial por la acogida que ofrece la gente en la isla» y por la variabilidad del clima. «Los paisajes son increíbles, la carrera la afronto con ilusión y además es un placer competir junto a mi compañero y jefe de filas Sergio Mantecón». Asimismo, explica que su principal objetivo este año ha sido volver a la competición y recobrar su competitividad, meta que ha alcanzado con éxito al participar en varias citas de alto nivel con múltiples resultados entre los diez primeros. «Uno de mis objetivos es renovar los títulos de campeona de España y de Europa, y competir en el Campeonato del Mundo. También este año me estreno en una nueva disciplina como es el gravel, y me hace ilusión participar en el Campeonato de España de gravel», concluye Fischer.

Por su parte, Sergio Mantecón es el actual campeón de España en XCM, título que ha conquistado los dos últimos años. En el año 2012, además de competir en los Juegos Olímpicos de Londres, fue subcampeón de Europa en Cross Country Olympics (XCO), disciplina en la que también se coronó campeón de España ese año. En su palmarés destacan también sus dos victorias en la Club La Santa de Lanzarote (2017 y 2018) o su triple corona en la Costa Blanca Bike Race (2015, 2018 y 2019). En este 2024 se ubica en el puesto 27 en el ranking UCI tras, entre otros logros, ganar la general de la Far West Race; además de obtener el undécimo puesto en la Cape Epic, su mejor resultado en las cuatro participaciones en la prueba africana.

«Es mi primera vez en Gran Canaria, he escuchado buenos comentarios sobre los recorridos y la isla, que es un lugar idílico para el mountain bike», comenta Mantecón, que admite tener «muchas ganas de desenvolver este regalo que va a ser participar allí». Además, reconoce que su objetivo en su debut en la Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike, al igual que «en cualquier carrera a la que asisto», es ganar. «Luego se podrá o no se podrá, dependiendo de mí y del nivel de los rivales», en un año en el que estarán presentes otros equipos élite como el ya anunciado Klimatiza Toteemi Caberty. «Se prevé una participación potente, por lo que es más complicado ganar, pero el objetivo es ir a por todas», apunta.

La Fred.Olsen Express Transgrancanaria Bike, organizada por Arista Eventos, cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. Además, recibe el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de las instituciones Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria también brindan su respaldo. Asimismo, la carrera cuenta con el apoyo de las empresas 226ERS, Vivac Aventura, Gobik, Emicela, Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Provital e Inetel.