NBA El mundo del baloncesto se rinde ante Luka Doncic Jugadores y leyendas de la liga estadounidense alaban la actuación del esloveno, quien consiguió 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias frente a los New York Knicks

El escolta de los Dallas Mavericks, Luka Doncic en una acción frente a los New York Knicks. / REUTERS

Luka Doncic sigue empeñado en romper todos los récords y entrar en el olimpo de los dioses de la NBA. En la madrugada del miércoles, el escolta esloveno realizó ante los New York Knicks el mejor partido de su carrera firmando un triple-doble antológico con 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Su actuación entra dentro de las grandes gestas individuales en la liga estadounidense junto a los 100 puntos de Wilt Chamberlain también frente a los Knicks, los 81 de Kobe Bryant ante Toronto Raptors o los 69 de Michael Jordan a los Cleveland Cavaliers.

Las reacciones a la exhibición del exjugador del Real Madrid no se hicieron esperar. Desde los jugadores de su equipo, los Dallas Mavericks, quienes le recibieron en el vestuario con una sonora ovación y bañándolo con botellas de agua, hasta jugadores y leyendas de baloncesto del más alto nivel se rindieron ante su gesta. «Se está divirtiendo», publicaba Trae Young, base de los Atlanta Hawks, en su cuenta de Twitter, mientras que Kevin Durant lo comparó con la ficción. «Es una actuación del modo mi jugador. Parece un videojuego de mie***», comentaba el alero de los Brooklyn Nets.

Uno de los halagos más especiales y significativos fue el de Kristaps Porziņgis. El ala-pívot letón, quien compartió vestuario durante tres temporadas con Doncic y admitió problemas de comunicación y adaptación entre ambos, afirmó: «Este tío no es normal».

Exjugadores como Pau Gasol y Kendrick Perkins también se hicieron eco de la hazaña. «Es irreal», expresó el español. Igualmente, el estadounidense se mostró rotundo al asegurar: «He jugado con muchos miembros del Salón de la Fama y he visto grandes actuaciones de todos los tiempos, pero lo que acabo de presenciar de Luka Doncic fue una de las mejores actuaciones individuales que he visto en mi maldita vida».

El escolta esloveno va camino de superar a Dirk Nowitzki, quien presenció el encuentro desde la grada, como mejor jugador de la historia de la franquicia de Texas. El mítico Kevin Garnett le vaticinó «una estatua en Dallas» y el gerente de los Mavericks no dudó en aseverar: «Estamos asistiendo a la grandeza de Luka Doncic. No he visto algo así en mi vida».