Llegó el momento del CB Telde: debutará en Tercera FEB este sábado

El equipo de Tony Esparragón recibirá al Club Baloncesto Boadilla madrileño este sábado, a partir de las 20:30 horas, en el pabellón Rita Hernández

Óliver Suárez Armas Telde Viernes, 3 de octubre 2025, 01:13

El Club Baloncesto Telde iniciará este fin de semana su participación en la edición 2025-2026 de la Tercera FEB, con el objetivo de lograr la permanencia para consolidarse con el paso del tiempo en la cuarta competición del baloncesto español.

El cuadro entrenado por Tony Esparragón recibirá al Club Baloncesto Boadilla madrileño este sábado, a partir de las 20:30 horas, en el pabellón Rita Hernández. Una cita con entrada gratuita para todos los amantes del deporte de la canasta.

El equipo insular cuenta con una plantilla que mezcla dosis de juventud, de experiencia y compuesta íntegramente por jugadores canarios: los bases Pablo Sánchez, Ale Santana y Nacho Mencara, los exteriores Enrique Vidal, Ale Martín, Guille Artiles y Arturo Fernández y los interiores Jordan Jiménez, Alberto Vidal, Alberto Redondo, Dani Vázquez y Dani Almenara.

El Club Baloncesto Telde, fundado en 1970 y que celebra su 55 aniversario, está encuadrado en el grupo B-B de la Conferencia B junto a equipos de Castilla-La Mancha (el Daimiel, el Talavera, el Guadalajara y el Azudense), de Madrid (el Tres Cantos, el Real Canoe, el Rivas, el Zentro, el Pinto y el Boadilla) y los tres palmeros Aridane, Mensajero y Felipe Antón.

