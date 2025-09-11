El CB Telde y sus 55 motivos para festejar Participará en la Tercera FEB nacional esta temporada 2025-2026 en plena celebración de su aniversario | El objetivo es la permanencia con un plantel de jugadores del archipiélago

«El Club Baloncesto Telde está listo para dejar huella». Así gritó con fuerza una entidad histórica en el archipiélago cuando obtuvo de manera oficial una plaza para competir en la Tercera FEB en la temporada 2025-2026. Otro capítulo brillante para un club que sorteará con la máxima ilusión, felicidad y ambición las dificultades deportivas y económicas que se encontrará cada vez que salga del polideportivo Rita Hernández con destino a diferentes rincones del territorio nacional.

El Club Baloncesto Telde, fundado en 1970 y que cuenta con 31 conjuntos federados (el citado en la Tercera FEB, ocho autonómicos y 22 insulares) y diez escuelas en colegios del municipio en su estructura para superar la cifra de 500 niños y niñas, cumple 55 años y la emoción se desborda por poder celebrarlo en una categoría nacional casi tres décadas después de su última participación. Encuadrado en el grupo B-B de la Conferencia B junto a equipos de Castilla-La Mancha (el Daimiel, el Talavera, el Guadalajara y el Azudense), de Madrid (el Tres Cantos, el Real Canoe, el Rivas, el Zentro, el Pinto y el Boadilla) y los tres palmeros Aridane, Mensajero y Felipe Antón, el objetivo es la permanencia a partir del descorche liguero el 5 de octubre para lograr consolidarse con el paso del tiempo en la cuarta competición del baloncesto español.

«Es un proyecto que estamos realizando muy ambicioso y necesitamos recursos económicos para que todo esto funcione» Carmelo Ortega Presidente

Luchará por hacerlo con Tony Esparragón en el banquillo, un entrenador grancanario con proyección que conoce la categoría ya tras su paso por el CB Roque Grande Valsequillo en los cursos 2022-2023 y 2024-2025, y con una plantilla íntegramente compuesta por jugadores canarios: los bases Pablo Sánchez, Ale Santana y Nacho Mencara, los exteriores Enrique Vidal, Ale Martín, Guille Artiles y Arturo Fernández y los interiores Jordan Jiménez, Alberto Vidal, Alberto Redondo, Dani Vázquez y Dani Almenara.

En ese sentido, el presidente de la entidad teldense, Carmelo Ortega, destaca que «el proyecto es un peso, estamos intentando buscar empresas que puedan ayudarnos en la esponsorización del equipo de la Tercera FEB».

«Es una ilusión de todo el club, pero particularmente mía en el sentido de que estamos cumpliendo 55 años de historia. El club nació en el mes de diciembre del 70 y, primero que nada, por los años que tiene este club, de aquí han salido muchos jugadores que han jugado en la ACB (Pepón Artiles o Fran Guerra), por todo lo que era la historia y por la ciudad a la que representamos también, creemos que tendríamos que tener un equipo en la Tercera FEB. Por eso, hemos tomado la decisión de aprovechar la ocasión de poder estar ahí», argumenta Ortega a este periódico.

El máximo responsable institucional del Club Baloncesto Telde asegura que «hemos construido un equipo con jugadores canarios todos con la intención en principio de mantenernos y, a partir de ahí, se irá viendo cada año si seguimos estando ahí. El objetivo es mantenernos en la categoría lo más que se pueda y luego se iría viendo cada año qué se puede hacer».

Ortega resalta que «es un proyecto que estamos realizando muy ambicioso y necesitamos recursos para que todo esto funcione. Los recursos vienen a través de las cuotas de los padres, de las empresas que puedan estar con nosotros en esponsorizaciones y a través de las ayudas de los organismos correspondientes, pero estas ya no serán este año, será el próximo año, con lo cual tenemos que arrancar con un dinero previo para poder funcionar todo esto. Hay que pagar seguros deportivos, fichas federativas, el tema de los viajes y transportes, y en la Tercera FEB con los horarios de la Federación tendremos que quedarnos en hoteles en la península la mayoría de las veces. El club tiene que asumir el coste del traslado y luego quedarte en el hotel a media pensión«, agrega.

«Estamos seguros de que vamos a dar mucha batalla en la Tercera FEB para conseguir el objetivo de la salvación» Juan Luis Quevedo Director deportivo

Por su parte, el director deportivo Juan Luis Quevedo señala que «afrontamos esta temporada con la mayor de las ilusiones. Hemos formado una plantilla muy joven e íntegramente de jugadores canarios. Estamos seguros de que vamos a dar mucha batalla en la Tercera FEB para conseguir el objetivo de la salvación».

«Hemos incorporado algún jugador del club y del municipio porque queremos darle visibilidad a Telde en todo el panorama nacional y, además, buscar ampliar el techo competitivo de nuestra sección masculina», valora el responsable del área deportiva.

Asimismo, Tony Esparragón dice que «afrontamos la temporada con mucha ilusión. Cuando acepté el proyecto no era de Tercera FEB sino de Primera Nacional (Autonómica), pero las circunstancias han hecho que sea un proyecto totalmente diferente. Nos hemos adaptado rapidito y estamos con ganas de hacer las cosas lo mejor posible. El club tiene mucha ilusión también y, al final, eso ayuda».

Cuestionado por la plantilla confeccionada, el entrenador isleño comenta que «queda un jugador de la base de la temporada pasada y hay dos o tres que nos van a echar un mano, que doblarán con el Primera y con nosotros. Para el club la base del equipo es totalmente nueva. Yo conozco a los jugadores de años anteriores, que en uno u otro equipo los he entrenado, pero como conjunto es nuevo total».

«Hay muchos que ya han jugado en la Tercera FEB, que es importante, y hay alguno que cuando lo tuve era novato, pero ya sabe cómo es la categoría y eso es clave porque la veteranía se nota un montón. Se tienen que acostumbrar y saben dónde están. Saben que la temporada va a ser dura, pero también que la categoría es corta, en el sentido de tiempo porque en mayo estamos liberados. En otra categoría estás hasta junio, hay que verlo de las dos maneras, es un tute fuerte, pero en un corto periodo de tiempo», argumenta.

Esparragón incide en que «es una base de lo que estaba en Valsequillo la temporada pasada, hemos mejorado un poquito y hemos ido acoplando lo que nos hacía falta. Vamos a ver cómo funciona, pero estamos contentos y no cerramos las puertas a que pueda venir alguien más. Es una plantilla exclusivamente de canarios, que eso es algo muy importante para lo que nos toca a nosotros porque no tenemos esa capacidad económica para traer a alguien de fuera por alojamiento y demás. Es una oportunidad y una salida para todos esos jugadores de Gran Canaria que no tienen dónde jugar a esos niveles y no tienen que salir. Ellos están contentos y nosotros también».

«Nos hemos adaptado rapidito y estamos con muchas ganas de hacer las cosas lo mejor posible. El club tiene una ilusión brutal y eso se nota» Tony Esparragón Entrenador

Esparragón tiene muy presente que «el objetivo es la permanencia claramente, tenemos 11 victorias en la cabeza que son las que han marcado la permanencia en los últimos años. Hay que sumar para llegar a 12, no hay otra cosa que mirar».

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Telde se muestra encantado en esta nueva aventura. «Carmelo y Juan Luis son los dos que han querido meterse porque es verdad que tuvimos la opción con la Liga sub-22, se iban a abrir vacantes y demás. Yo fui a coger el equipo en Primera, pero ellos son los que se atrevieron porque tienen una ilusión grande con el tema de que el club compita en categoría nacional tras tantos añosy el club cumple 55 años«.

«Tienen una ilusión brutal y se nota, nos están tratando muy bien, están intentando hacer las cosas lo mejor posible, dejándose ayudar un montón, y ahora nos toca a nosotros«; concluye Esparragón.

