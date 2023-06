Jasikevicius se va del Barça y es sustituido por Roger Grimau

La preocupante crisis económica que atenaza al Barça y ha obligado a llevar a cabo recortes en todas sus secciones también se ha llevado por delante a Sarunas Jasikevicius. Tras el despido obligado de Nikola Mirotic, a quien el club ni siquiera planteó una rebaja de sueldo para continuar en el equipo azulgrana, se sumó este lunes la marcha de Jasikevicius. El técnico lituano abandona el club casi una semana después de la conquista de la Liga ACB en desacuerdo con la disminución del presupuesto para el baloncesto (al menos un 20% de 44 millones de euros) y la gestión de la polémica salida del jugador hispano-montenegrino.

Roger Grimau, hasta ahora entrenador del filial del Barça y sin experiencia en los banquillos en la élite, ha sido el elegido para sustituir a Jasikevicius. El excapitán del equipo azulgrana toma el relevo del lituano para dirigir al equipo las dos próximas temporadas, después de que Jasikevicius cobrarse 3,5 millones de euros brutos anuales y el Barça no estuviese dispuesto a pagar más de 600.000 euros por temporada a su nuevo técnico.

Jasikevicius ha decidido no renovar su contrato con el Barcelona y se marcha del club catalán tras haber ganado como entrenador dos Ligas y dos Copas y haber clasificado al equipo para las tres últimas Final Four de la Euroliga. Aunque la continuidad del técnico lituano se daba prácticamente por segura después de que el Barça arrollase al Real Madrid por 3-0 en la final de la Liga Endesa, no ha habido acuerdo entre Jasikevicius y la entidad presidida por Joan Laporta y el entrenador abandona el club tres años después de su llegada.

El Barça da un importante paso atrás sin Jasikevicius, a quien sustituye Grimau (44 años), uno de los jugadores referencia del Barça en los últimos tiempos a quien el club en el que se formó permitirá dar un inesperado salto como entrenador después de haber sido técnico del júnior y del Barça Atlètic (campeón de la Liga EBA en la temporada 2021-2022) en las dos últimas campañas. Como jugador, Grimau defendió durante ocho temporadas la camiseta del primer equipo azulgrana y fue el capitán que levantó la última Euroliga del Barça, en 2010.

«El Barça y Sarunas Jasikevicius han decidido separar sus caminos después de tres temporadas. El club inicia un nuevo proyecto en la sección de baloncesto y ha llegado a un acuerdo con Roger Grimau, que será el entrenador azulgrana en las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio del 2025», anunció en la tarde de este lunes el Barcelona. El club culé agradeció a Jasikevicius «la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana» y le deseó «suerte y logros en el futuro».

Respecto a Grimau y el filial, el Barcelona recordó que esta temporada han debutado con el primer equipo jóvenes valores como Dame Sarr y Kasparas Jakucionis, «mientras que otros que han pasado por sus manos, como James Nnaji -escogido recientemente el número 31 del draft- Rafa Villar, Michael Caicedo, Agus Ubal o Gael Bonilla también han gozado de minutos con la primera plantilla».