Mirotic se va del Barça: «En ningún momento el club habló conmigo de una posible rebaja»

Nikola Mirotic confirmó este jueves que no continuará en el Barça tras la disputa de la final de la Liga Endesa que el equipo azulgrana disputará a partir de este viernes contra el Real Madrid. El jugador hispano-montenegrino lamenta que el Barcelona haya querido prescindir de él al término de la presente temporada e insiste en que su despedida, obligada, no ha sido por motivos económicos y su negativa a reducirse el sueldo. «En ningún momento el Barça habló conmigo de una posible rebaja», aseguró este jueves Mirotic en una entrevista exclusiva con 'Mundo Deportivo'.

El Barcelona comunicó hace tres semanas a Mirotic su intención de rescindir su contrato que cumplía en 2025 y según el cual el hispano-montenegrino iba a cobrar unos diez millones de euros anuales. Según el ala-pívot, la decisión del club ya estaba tomada y no le ha quedado otro remedio que acatarla. «Yo hubiera hecho algo seguro. Ya ayudé una vez al club. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no sentarse? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no ver cómo podemos ayudarnos unos a otros? Yo soy muy feliz en Barcelona y mi familia también. ¿Dónde voy a estar mejor? Pero no ha sido posible porque las decisiones han sido muy claras. Y las explicaciones al final han sido que el club quiere ir por otro camino», desveló Mirotic, que con seguridad se convertirá en nuevo jugador del Armani Milán dirigido por Ettore Messina.

Después de que el Barça haya dado instrucciones a la sección de baloncesto para reducir entre el 20 y el 25% de sus gastos, la primera y sonada medida ha sido liberar a Mirotic de los dos años que le quedaban de contrato, lo que ha provocado la indignación del ala-pívot nacionalizado español. Debido a la preocupante crisis económica que atraviesa el club que preside Joan Laporta, el presupuesto de gastos de la sección azulgrana tendrá que rebajarse de los 44 millones euros en el ejercicio actual a los 33 o 36 millones.

Mirotic reitera que no es cierto que el club le haya reclamado rebajarse el sueldo y que él se haya negado a hacerlo, como asegura el Barcelona. «Me hubiera gustado que se me hubiera transmitido de otra manera, en otro momento, con otra gente, tal vez de más arriba. Mi agente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado. Si es un tema económico, hablemos, vamos a sentarnos y ver si podemos hacer algo», responde Mirotic, muy dolido, cuando se le pregunta si el club le ha dado alguna explicación sobre su no continuidad.

«Llevamos dos años sin hablar de eso (su contrato). No es algo que se haya puesto sobre la mesa. Y es algo que Mirotic ha esperado que pudiera pasar este verano», lamenta el hispano-montenegrino, que llegó al Barça en 2019 procedente del Real Madrid y, a expensas de lo que ocurra en la final de la presente Liga ACB, en sus cuatro temporadas como culé ha conquistado tres títulos, la Liga de 2021 y las Copas del Rey de 2021 y 2022.