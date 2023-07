El Real Madrid deja que Willy Hernangómez sea nuevo jugador del Barcelona

El pívot Willy Hernangómez se convirtió este jueves a medianoche en nuevo jugador del Barça con un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2026 según anunción la entidad azulgrana, y de este modo completó su regreso a la Liga Endesa después de siete temporadas consecutiva en la NBA.

El fichaje del internacional español, que era agente libre tras desvincularse de los Pelicans, quedó confirmado después de que a medianoche venciera el plazo que el Real Madrid, poseedor del derecho de tanteo sobre el jugador, tenía para igualar la oferta que el club catalán presentó el pasado viernes a la ACB.

El Real Madrid tenía los derechos para España desde Hernangómez porque formó parte de su cantera desde los 14 años antes de vivir la aventura de la NBA, de donde regresa ahora para cerrar su carrera profesional en Europa y optar por ganar la Euroliga, uno de sus grandes objetivos.

La noticia no ha sentado nada bien a los aficionados del Real Madrid, pero lo cierto es que el pasado 31 de mayo Willy ya abrió la puerta a una llegada al Barça: «Yo soy de la cantera del Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada. El Barça es un equipo ganador y campeón... Al final es un trabajo. Una oportunidad. Y si se dan las circunstancias, habría que pensárselo muchísimo». Un discurso muy diferente al que daba hace cuatro años. En 2019, el jugador con pasado madridista que fichaba por el eterno rival era Mirotic. El hispano-montenegrino volvía a la Liga Endesa tras cinco años en la NBA (Bulls, Pelicans y Bucks), pero cambiaría el blanco que lució entre 2008 y 2014 por el azulgrana. Cuando esto ocurrió, Willy aseguraba que él no haría lo mismo. «Hay que entenderle, pero yo nunca me iría al Barça», dijo.

Con la llegada del Pívot, el Barça da un paso más en la reestructuración del proyecto que está implementando este verano tras la marcha del técnico Sarunas Jasikevicius y la negociación en curso para la rescisión contractual del ala-pívot Nikola Mirotic, dos referentes tanto dentro como fuera de la pista.