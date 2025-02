Homesley: «No será fácil, pero vine a Gran Canaria para ganar algún título»

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de febrero 2025, 08:58 Comenta Compartir

Todo un anotador compulsivo forjado a base de talento, con una muñeca de seda que los aficionados amarillos ya han empezado valorar con el paso de las jornadas. Caleb Homesley -Carolina del Norte, 28 años y 1,98 metros de altura- se postula en esta Copa del Rey como uno de los grandes atractivos del equipo anfitrión, el Dreamland Gran Canaria.

Tras una prolífica formación en la NCAA bajo el sello de los Liberty Flames, el omnívoro francotirador de Indian Trail -una pequeña localidad de 30.000 habitantes- probó fortuna en la Liga de Desarrollo y las Summer Leagues de la NBA tras no ser drafteado en la mejor competición del mundo. Aquello animó al joven Homesley a tomar rumbo hacia el Viejo Continente, realizando su primera etapa en Alemania.

En la actualidad, es el máximo anotador de los claretianos tanto en ACB (13,9 puntos por partido) como en la EuroCup (12,4 puntos)... sin ser titular en ambas competiciones. Un rol que nos retrotrae a otras figuras con similar rol en Europa como Giorgios Papaloukas, Milos Teodosic o el propio Sergio Rodríguez en distintas etapas. Ante el Valencia Basket -viernes a las 20.30, hora insular- tendrá la oportunidad de reivindicarse ante los focos de medio continente. Con estas coordenadas sobre el recinto de Siete Palmas, ¿será Homesley la principal bala en la recámara del conjunto isleño en esta cita copera?

-En primer lugar, siendo sus primeros cinco meses en el club, ¿cómo ha ido su adaptación al equipo y a la isla?

-A decir verdad, me gusta Gran Canaria, la organización y la forma en la que se ha conformado este equipo. Todos son factores que nos ayudan a ser competitivo en todas las competiciones: ACB, EuroCup y Copa del Rey.

-Antes de aterrizar en Gran Canaria llegó a destacar a la ACB como una liga muy competitiva. ¿Qué piensa de ella ahora?

-Es realmente dura. Cada partido es como una final. Lo que he notado a lo largo de esta competición es que cada encuentro que tienes enfrente es todo un desafío; es clave. Sinceramente, pienso que cada rival de la Liga Endesa demuestra ser muy competitivo cada semana, desde el primero hasta el último. Eso se traduce en que le puedes ganar a cualquiera... y que puedes perder con cualquiera también.

-La trayectoria del equipo en los últimos meses ha sido como un auténtico acordeón. Perdieron el último encuentro en casa ante el MoraBanc Andorra, si bien venían previamente de una racha de tres victorias. Pero antes de ese lapso de resultados positivos, habían encadenado cinco derrotas consecutivas. ¿Llega esta Copa del Rey en un buen momento para el Dreamland?

-A pesar de todo, creo que sí. Para nosotros es cuestión de tener claridad mental y ser conscientes de que vamos a disputar una competición en la que merecemos estar. Lo conseguimos porque logramos la cantidad de victorias suficientes para estar entre los ocho mejores. Tenemos que retomar esa confianza y saber en todo momento que, pese a ser anfitriones, estamos aquí por méritos propios.

-Dicho esto, ¿ve al equipo con posibilidades de ganar la Copa del Rey?

-Yo diría que las posibilidades son altas. Nosotros queremos ganar cada partido, desde el primer encuentro ante el Valencia. Creo que tenemos muy buena plantilla y estoy convencido de que el entrenador pondrá en marcha lo mejor de su pizarra. Sin duda, será un gran fin de semana.

-Entiendo que es complicado pero, ¿cree sinceramente que el equipo tiene posibilidades de ganar algún título -ya sea la Copa o la EuroCup- esta temporada?

-Sí, como tú dices, es complicado. Hay muy buenos equipos en esta liga y en Europa pero, en mi opinión, creo que para nosotros ese es el principal objetivo. Personalmente, esa es una de las razones por las que fiché por este equipo: ganar un campeonato. No va a ser fácil. Reconozco que será complicado. Habrá subidas y bajadas durante toda la campaña, pero si volvemos a la hoja de ruta marcada y hacemos lo que tenemos que hacer, podemos ganar a cualquiera.

Caleb Homesley. ACB Photo

-Usted es el máximo anotador del equipo tanto en la ACB como en la EuroCup... curiosamente sin ser titular en ambas competiciones. Otros jugadores en Europa como Milos Teodosic, Papaloukas, Sergio Rodríguez o Manu Ginóbili en la NBA han vivido una experiencia similar. ¿Cómo se siente en ese rol?

-Me gusta ese rol. De hecho, me he metido de lleno en él. Creo que Jaka (Lakovic) ha encontrado la manera de emplearme. Para mí, lo que importa es que le vaya bien al equipo, tanto si quieren que comience el partido o si prefieren que salga desde el banquillo. En realidad mi rol no cambia. Sigo con la misma concentración para hacer mi trabajo de la mejor forma posible.

-Ocho de las once victorias conseguidas por el equipo en la ACB han sido en casa. En Europa, sin embargo, han logrado el mismo número de triunfos en casa a domicilio. ¿Cree que jugar la Copa del Rey en casa será decisivo para el Gran Canaria?

-Creo que nos ayudará mucho. Estamos cómodos en un espacio que tenemos familiarizado, que conocemos palmo a palmo... y está el apoyo de la afición. Creo que es uno de los factores más importantes que nos servirá de acicate. Pero también hay que reconocer que es una competición difícil; será una Copa complicada. Ya fuera en casa o a domicilio, siempre tenemos que estar listos para disputarla.

-¿Llegó a Europa para jugar en el Hamburg Towers de la liga alemana en el curso 2021/22. ¿Cómo fue esa primera experiencia en el baloncesto del Viejo Continente?

-Me encantó. Obviamente, al principio me costó un poco el hecho de estar lejos de casa, pero después entendí que este era mi cometido, que era lo que tenía que hacer, así que me metí de lleno y ese primer año fue muy bueno -16,1 puntos, 4,8 asistencias y 4,1 rebotes en la EasyCredit BBL y 17,4 puntos, 4,3 asistencias y 3,5 rebotes en la EuroCup-, porque la expectativa no era muy alta para el equipo y para mí personalmente. Con todo eso, saqué lo mejor de esa experiencia.

-Al año siguiente fichó por el Zenit de San Petersburgo, donde intentó seguir progresando en su juego. ¿Qué valoración hace de su estancia en Rusia?

-Rusia estuvo muy bien, escogí ese país básicamente para jugar a las órdenes de Xavi Pascual. Estaba convencido de que aprender de él iba a ayudar a mi carrera. Él enseña el baloncesto de una manera diferente a otros entrenadores y es muy respetado -en esa campaña 22/23, Caleb promedió 11,1 puntos, 2,7 rebotes y 2,2 asistencias en la competición doméstica, si bien no disputó competiciones europeas, en este caso la Euroliga, al quedar apartado el deporte ruso por la guerra con Ucrania-. Sabía que, para mí, ese segundo año en Europa tenía que ser importante para dar ese salto de calidad jugando para Pascual.

-Después de su paso por el conjunto báltico, hizo las maletas en dirección a Turquía, otra de las grandes competiciones del continente. ¿Cómo le fue en el Tofas Bursa?

-Realmente me gustó. Es una liga que está muy bien valorada, entre las más importantes del mundo. Muchos jugadores de calidad se van a Turquía. Ante ese panorama, quise probar allí y demostrar que podía competir con solvenci. Para mí la experiencia fue muy buena -de hecho, sus estadísticas en el conjunto otomano se elevaron a los 16,4 puntos y 4,2 rebotes en la liga local, y hasta los 13,1 puntos, 3,8 rebotes y 3,3 asistencias en la Basketball Champions League-. Teníamos, además, un gran equipo.

-¿Qué tal es Jaka Lakovic como técnico? ¿Qué le pide el técnico balcánico en los entrenamientos y en los partidos?

-Es muy exigente, pero esta característica es necesaria en el baloncesto actual porque, como nuestro entrenador llegó a ser muy buen jugador, él entiende lo que se necesita para mejorar todos en ese esfuerzo de conformar un buen equipo. Durante el verano, cuando tenía que decidir a dónde ir, recibí una llamada suya y supe qué clase de entrenador era. Le escuché decir lo que quería de mí y del equipo. Así que, por ese motivo, decidí dar ese salto y venir aquí.