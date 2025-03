El histórico proyecto del Hozono Global Jairis, campeón en su primera Copa de la Reina

La palabra proyecto seguramente sea la que mejor resuma la fuerza del éxito del Hozono Global Jairis, flamante campeón de la Copa de la Reina ... de baloncesto al derrotar en la final al Perfumerías Avenida. Fue hace cuatro años cuando, con un equipo en Liga Femenina 2, la directiva del club, en pleno momento de traspaso de poderes entre el presidente saliente, un Mariano Vivancos sin que no se entiende la felicidad reinante en Alcantarilla, y el entrante, el ambicioso Salva Costa, decidió apostar a lo grande por crear una sólida estructura profesional con que soñar sin levantar los pies en la tierra con hacer llegar al primer club murciano al baloncesto femenino profesional.

Hoy, ese mismo club, el de más solera en la Región de Murcia desde su fundación en 1954, es campeón de la Copa de la Reina en su primera participación en este evento. Es más, en 25 años de siglo XXI, es el único que lo logra en su estreno en tan mediático torneo.

La temporada pasada, en solo su segundo año en la élite, el Hozono Jairis alcanzó un improbable 'playoff'. Improbable porque, cuando pasadas doce jornadas de temporada y el Hozono Jairis había ganado solo cuatro partidos, Eric Surís era destituido en un momento de muchas dudas para el proyecto alcantarillero.

Al fin y al cabo, la dirección deportiva que encabeza Andrés Medina había tomado la disruptiva decisión un año antes de, después de una victoria, destituir a Lucas Fernández, el técnico del ascenso, para apostar por Surís. La elegida fue Anna Montañana y llegó una inesperada revolución: la valenciana, debutante como entrenadora principal de un equipo profesional (fue interina en el Gernika), hizo del Hozono Jairis un equipo de 'playoff' al que entró como quinto clasificado.

Revalorizada una entrenadora que incluso fue nombrada nueva seleccionadora femenina de Gran Bretaña, tomando el relevo del también español Chema Buceta, el Hozono Jairis puso toda la carne en el asador para su renovación, pero un Perfumerías Avenida del que fue jugadora hasta en tres etapas diferentes, y que ya le había arrebatado a mitad de temporada a Arica Carter, fue el agraciado.

A rey muerto, rey puesto

Bernat Canut heredó un grupo del que siguieron la mayoría de sus jugadoras, entre ellas unas Ayuso y López-Sénéchal que hoy fueron indefendibles, y la víctima de su virtuosismo fue, precisamente, Anna Montañana al frente de su Avenida. La otrora técnico-milagro se fue y el milagro, que quizás no era algo tan propio de la divinidad, sino de la realidad, continúa.

Anna Montañana, la entrenadora milagro de la temporada pasada, ha sido la víctima del Hozono Jairis en la final de la Copa de la Reina

Otro ejemplo ha ocurrido esta misma temporada. En una equilibrada plantilla en que se combinan perfiles diferentes en cada una de las posesiones, la pívot Chelsea Nelson tomaba la sorpresiva decisión de salir de un equipo que iba entonces lanzado a su primera Copa, para afrontar nuevas y lucrativas aventuras en el baloncesto asiático. Era el 11 de enero y nadie en el Jairis se esperaba el anuncio.

Con la base-escolta Eldebrink ya fichada, el repuesto para Nelson era complicado de encontrar. Una interior de su capacidad atlética y que no necesita el balón para brillar no es un perfil que abunde en el mercado, y menos a mitad de temporada. Pero llegó Gray. Meses y meses de inactividad para una jugadora de 31 años y, sin embargo, ha tenido un impacto casi inmediato para dar a su equipo lo que precisaba. En las semanas entre la llegada de una y la salida de otra, Massey, suplente de Nelson hasta entonces, se ganó una titularidad que ya no ha soltado promediando un doble-doble. Que todo lo que forma parte del Jairis hoy en día funcione, dice mucho de sus jugadoras y entrenadores, pero más del proyecto.

El proyecto siempre continúa

Son los ejemplos más recientes que ponen de manifiesto la fuerza del bloque por encima de individualidades o momentos impulsados por nombres propios en estado de gracia que dan efímeros momentos de gloria a proyectos humildes que vienen y, como llegaron, se van. No es el caso de un ya campeón de la Copa de la Reina y que marcha quinto clasificado de la Liga Femenina Endesa a cuatro jornadas para la conclusión de la liga regular.

Cuando en enero una fundamental Chelsea Nelson anunció su sorpresiva marcha, nadie esperó una adaptación tan rápida en su recambio Reshanda Gray

Lo lleva viviendo hace años. Sin ir más lejos, en la temporada 2021-22, la de su ascenso, el hasta entonces insustituible entrenador Víctor Verdú hubo de dejar el equipo a mitad de temporada por problemas de salud. Y el equipo no solo no vio su marcha interrumpida, sino que con Lucas Fernández tomó velocidad de crucero.

Tampoco pasó nada por la retirada de Érika de Souza, una de las mejores baloncestistas de su generación, y que escogió Alcantarilla como punto final a una carrera granada de reconocimientos y títulos, entre los que se encuentran una Euroliga y una WNBA. Algo especial vería la brasileña en el Fausto.

El Hozono Jairis fue el primer club de baloncesto fundado en la Región de Murcia. Pero no solo es histórico por eso. Y no solo dentro de las fronteras murcianas. En la 2013-14 se convirtió en el primer, y de momento último, club de toda España en conseguir en una misma temporada el ascenso simultáneo de sus tres equipos sénior a categorías nacionales: su primer equipo femenino, de 1ª Nacional a Liga Femenina 2; su filial, de 1ª Autonómica a 1ª Nacional; y su equipo masculino, de 1ª División a EBA.