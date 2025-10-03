Estreno por partida doble del CB Islas Canarias

Tanto el primer equipo del SPAR Gran Canaria en la Liga Endesa como su primer filial en la LF2 se estrenan hoy en una temporada histórica para el club amarillo

La plantilla del SPAR Gran Canaria de Liga Endesa (i.) y de LF2 (d.) arrancan este sábado sus respectivos periplos sobre el parqué nacional.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 11:33 Comenta Compartir

El SPAR Gran Canaria arranca este sábado por partida doble su estreno liguero en el parqué femenino. En este caso, el primer equipo amarillo viaja a San Sebastián para medirse, a partir de las 16.00 horas al IDK Euskotren en el pabellón José Antonio Gasca, mientras que el primer filial se traslada a Lanzarote para enfrentarse al Magec Tías (18.00 horas en el pabellón de Tías).

Una campaña histórica para la entidad de La Paterna, ya que es la primera vez en su prolífica trayectoria que contempla dos equipos en categorías nacionales. Para el entrenador del equipo senior, José Carlos Ramos, el objetivo no es otro que amarrar la permanencia lo antes posible y, para ello, la pizarra está enfocada de manera taxativa en ese primer encuentro de la temporada.

Después de algunos años de vaivenes clasificatorios, el equipo isleño logró el pasado año una meritoria 10ª plaza, por lo que desde la entidad se apuesta por consolidar las bases para garantizar su crecimiento a largo plazo, si bien se ha revitalizado la columna vertebral con numerosos cambios.

«En el club hemos apostado mucho por este nuevo equipo que se ha renovado prácticamente por completo, con la salvedad de la continuidad de Claudia Contell y afrontamos esta nueva temporada con mucha ilusión, muchas ganas y con la intención de que se siga valorando el baloncesto femenino en Gran Canaria, y darle valor a la mujer para poder conseguir grandes cosas».

La permanencia, primer objetivo

En su opinión, «empezamos de cero y eso es interesante, porque como entrenador te permite dar tus ideas y nos interesa que las jugadoras conozcan cual es la idiosincracia del club y como es la Isla». Para ello, se cuenta con una plantilla amplia en recursos, con la citada Claudia Contell en la dirección junto a la francesa Caroline Hériaud y la riojana Paula Estebas.

El retorno de la senegalesa y canterana Thiama Kamara servirá de nexo de unión entre las nuevas incorporaciones y las veteranas. Por otro lado, el flanco americano se encuentra cubierto con la llegada de Gianna Aiello y Reigan Richardson, además de contar de los centímetros y la intimidación en la zona de la checa Isnelle Natabou y la gala Axelle Merceron, sin obviar el acierto exterior de la polaca Aleksandra Ziemborska, entre otros activos.

Por su parte, el Islas Canarias de LF2 aglutinará lo mejor de la cadena de amarilla con jugadoras que ya son una realidad del parqué nacional, como es el caso de la internacional sub16 Trinity Ezeanatogu, Mama Sidiki, Carla Ojeda o la interior Julimar Rudas.

En este sentido, el entrenador del primer filial, Cristóbal Navarro, afirmó que «vamos a ver a un equipo con mucho trabajo de cantera y mucho hambre. Vamos a luchar por la permanencia y luego, todo lo que venga, será un regalo bienvenido. Vamos a mostrar mucha intensidad, actitud y juego de perímetro. Hacemos una apuesta muy importante con jugadoras que ya tienen presencia y potencial tanto en la selección canaria como en la nacional».

Ampliar Marie Mane, con la camiseta de Francia. RRSS Marie Mane, última incorporación del equipo de Liga Endesa El club amarillo hizo oficial la contratación de la escolta francesa Marie Mane, nacida el 12 de diciembre de 1995 en La Rochelle. La exterior, de 1.83 metros, viene a reforzar el perímetro isleño tras jugar la pasada campaña en el Casademont Zaragoza. También jugó anteriormente en el Landerneau de la liga francesa, además de ser una figura clave en el equipo galo de 3x3, donde ha sido referente en los últimos años, formando parte del equipo que ganó la plata en la Copa del Mundo de 3x3 en Viena en 2023.