El Spar Gran Canaria alza el telón en una temporada histórica con doble versión

El primer equipo se estrena el sábado ante el Euskotren en Donosti, mientras que el segundo visita al Magect Tías

Tanto la directiva como el cuerpo técnico y las dos primeras plantillas del Spar Gran Canaria posaron ante los medios junto con representantes de las distintas adminsitraciones.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:04 Comenta Compartir

El aroma del mejor baloncesto femenino vuelve a destilarse en la isla redonda con una nueva singladura del SPAR Gran Canaria en la élite nacional. Este año, además, estará presente tanto en la Liga Endesa, codeándose con los mejores proyectos nacionales, así como en la LF2, midiéndose con las más importantes realidades de cantera en el tercer escalón del basket español.

Aunque los encuentros se llevarán a cabo en el Gran Canaria Arena, el club realizó ayer la presentación de la nueva campaña en su santuario de La Paterna, donde tantas generaciones de jugadoras han cincelado una de las más prolíficas canteras del parqué nacional.

Al acto acudieron tanto el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, como la concejala de Deportes del consistorio capitalino, Carla Campoamor, sin obviar al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arucas, José María González Lorenzo.

Un emotivo acto, al recordarse detalles y aspectos del denominado club decano del baloncesto femenino que ya contempla 45 años de historia.

La llegada de Mingo Díaz fue una de las notas emotivas de la jornada. Cober

Begoña Santana y Mingo Díaz estuvieron presentes -junto con el resto de la directiva y técnicos de la entidad- en un acto que desprendió orgullo y sentimiento. Cierto que ya quedan lejos los años de la famosa Copa Liliana Ronchetti -el gran éxito continental de la historia del club- pero, como señaló Campoamor, «el tesoro de este club es su cantera. En los últimos años han salido muchas jugadoras de formación a Estados Unidos para seguir su evolución en el ámbito universitario o en la mejor liga del mundo», como son los casos de Astou Ndour, Leticia Romero o Maite Cazorla.

En este sentido, Aridany Romero destacó los valores del CB Islas Canarias: «Aquí se inició todo», haciendo referencia al barrio de La Paterna. «Por las manos de Begoña y Mingo han pasado jugadoras que ya son madres o abuelas, que ven a sus hijas pasar también por estas instalaciones. Sin duda, es una historia inscrita con letras de oro. Desde las instituciones vamos a seguir redoblando esfuerzos para alinear la actividad física y el deporte con los valores de este club», afirmó.

Las dos plantillas isleñas competirán por primera vez en categoría nacional (Endesa y LF2), algo que elogió el consejero de Deportes del Cabildo grancanario, Aridany Romero. Cober

Con todo ello, tanto el primer equipo como el filial arrancarán la actividad este fin de semana. En el caso del conjunto senior, las jugadoras de José Carlos Ramos se medirán al IDK Euskotren en San Sebastián este próximo sábado, mientras que el equipo de cantera -dirigido por Cristóbal Navarro- viaja ese mismo día a Lanzarote para rendir visita al Magec Tías.

