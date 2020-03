Ultimando detalles para afrontar el reto

Llegó la semana grande del trail running en la isla. La Transgrancanaria HG 2020 arranca este martes de manera oficial, de 12.00 a 18.00 horas, con la entrega de dorsales a los aventureros de la modalidad 360º en ExpoMeloneras. Los 3.700 participantes -2.100 llegarán desde fuera de Canarias-, representando a 66 países, ya están llegando a la isla para afrontar un reto muy especial. Gran Canaria volverá a ser el centro neurálgico de este deporte a nivel mundial, con atletas de élite de primera línea que intentarán lograr un triunfo de enorme prestigio.

Cruzar la meta junto al Faro de Maspalomas será el objetivo de todos los corredores que afrontan el reto de la Transgrancanaria HG 2020. En la prueba reina, la Classic de 128 kilómetros, el catalán Pau Capell, principal favorito, ya está alojado en el sur de la isla. El corredor de The North Face intentará agrandar su leyenda y pretende obtener su cuarto triunfo consecutivo. «Llevo años compitiendo en esta carrera, y es que tiene algo especial que solo puedo contarlo corriendo», destaca Pau Capell. El corredor fue recibido en el aeropuerto de Gran Canaria por Samuel Henríquez, concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana.

Capell saldrá con el dorsal número 1 y tendrá este año como principales rivales a los norteamericanos Jared Hazen y Dylan Bowman, al chino Peiquan You, que finalmente vendrá a Gran Canaria, al sueco Sorman, al suizo Diezo Pazos, al lituano Gediminas Grinius -ganador en 2015-, o al leonés Pablo Villa, entre otros. En chicas, destacar la baja de última hora por problemas físicos de la polaca Magda Lazcak, ganadora de las dos últimas ediciones. Azara García de los Salmones, Mimmi Kotka, Fuzhao Xiang, Kaci Lickteig, Andrea Huser, Kaytlyn Gerbin, Natalie Mauclair, Lisa Borzani o Fernanda Maciel parten como máximas aspirantes, aunque la categoría femenina presenta el mejor nivel de su historia.

A punto. Alrededor de la Transgrancanaria se genera una economía que a veces no se valora como merece la prueba. Fisioterapeutas, podólogos, entrenadores personales, gimnasios o tiendas deportivas notan la proximidad de la Transgrancanaria.

Los senderos de la isla se llenarán estos próximos días de amantes de la montaña que buscan su particular objetivo. Uno de los que no ha querido perderse la gran cita del trail running en Gran Canaria es Yeray Durán. El corredor grancanario ha atravesado últimamente por problemas físicos e iniciará la temporada este sábado con su participación en la Advanced de 65 kilómetros.

«Quiero disfrutar de la carrera y no pensar en nada más», destacó este lunes. Yeray Durán ultima su puesta a punto y ayer conoció la clínica de podología de Raquel González, en la calle Poeta Pedro Lezcano de Arucas, frente al viejo HiperDino, un centro con avanzada tecnología para el perfecto cuidado de los pies. Durán quiere ir paso a paso, pero después de la Transgrancanaria sus próximos objetivos serán Penyagolosa, Tenerife Bluetrail y el Ultra Trail del Mont Blanc.

El protagonismo inicial de la Transgrancanaria HG 2020 lo tendrán los aventureros de la modalidad 360º, que tendrán que afrontar un total de 262 kilómetros. Mañana tomarán la salida desde el Roque Nublo y un año más el rival a batir será el italiano, afincado en Francia, Luca Papi. Eugeni Roselló, Álex Fraguela, Esteban García, Javier Blanco, entre otros, intentarán estar en lo más alto. En chicas, Marta Poretti, Anouk Baars o Esther Hernández, entre otras, lucharán por el liderato.

Arista Eventos, empresa organizadora de la prueba, ya tiene toda la maquinaria en marcha para vivir una emocionante edición. El coronavirus no ha hecho mella. Hay un total de 137 italianos inscritos, aunque desde la organización no sabrán hasta que comiencen las distintas modalidades si se producirán bajas o no. El trail running vivirá días de gran intensidad.