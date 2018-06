Recompensa a un titánico esfuerzo

Tras 10 días de estancia en el hotel Alta Montaña de Vilaflor, Yeray Durán abandonó ayer Tenerife y ya se encuentra en Puigcerdá, su actual residencia.

El corredor de WAA analizó para CANARIAS7 lo vivido. «Tras haber ganado el pasado año sabía que volver a ganar la ultra sería muy difícil». Yeray Durán destaca que el ritmo inicial fue vertiginoso. «Está claro que no hay dos carrera iguales y de entrada se ponía un ritmo más fuerte que el pasado año de la mano de el tinerfeño David Reyes. Subiendo dirección a Vilaflor, David llevaba la directa y Sherpa le seguía, hasta que David tuvo luego problemas. Yo no iba a gusto por problemas estomacales, pero era cuestión de mantener el tipo».

«La parte clave de la carrera desde el Parador hasta La Rambleta, a 3.555 metros de altitud, se pasó con mucho frío. No sentía ni las manos, pero por la otra cara de El Teide, en la bajada, desde Montaña Blanca a Recibo Quemado, cambió todo. Sherpa quería desmarcarse, pero yo esperé mi sitio. Lo cogí y me fui, pero sufrí un despiste cerca de El Asomadero por un sendero a la derecha y ahí pensé que perdí la carrera. Llego al Asomadero desmotivado pero las asistencias me comentaban que solo estaba a 5 minutos. Así que apreté en la dura subida embarrada para pillarlo al coronar. Y en la bajada di un apretón como si no hubiera otra carrera», comenta con pasión.

«Me hacía especial ilusión regalar este triunfo a los que siempre han estado en los buenos y malos momentos a mi lado», destaca. El Ultra Trail del Mont Blanc le espera. Yeray Durán recibió en Tenerife una enorme dosis de confianza.