Moya muestra su belleza

La Circular Extrema Villa de Moya se ha convertido en los últimos años en una cita obligada para los amantes del trail running en Gran Canaria. La carrera moyense se ha arraigado gracias a su excelente organización y al buen trato que el participante recibe. Ayer se celebró la 8ª edición y una vez más se cumplieron las expectativas, con un excepcional ambiente y una buena climatología, algo no habitual en los últimos años en esta carrera, donde la lluvia y el barro siempre han sido protagonistas.

La fiesta del trail en la Villa de Moya arrancó a las 8.00 horas con la prueba reina de 42 kilómetros. Tres fueron los protagonistas de la carrera de principio a fin, aunque el gran dominador fue el aldeano Javi Sosa. Comenzó algo reservón, pero desde el kilómetro 13 impuso una marcha más y se fue de sus rivales, Dani Santana y el sevillano Amador Perena. Sosa fue administrando su ventaja hasta el Montañón Negro porque luego no quería sufrir como le sucediese el pasado año en la bajada. Controló a la perfección la prueba y entró en el parque Pico Lomito como ganador de la 8ª edición, con un tiempo de 4:04:08. Segundo entró Amador Perena, natural de Morón de la Frontera (Sevilla) y militar de profesión que se encontraba en Gran Canaria por trabajo. «Disfruté mucho de la carrera, aunque si las condiciones hubiesen sido más duras me podrían haber beneficiado. Me recomendaron la prueba y la verdad que me ha encantado, con una gran organización», destacó el andaluz que ha sido subcampeón de Andalucía en distancia ultra. El podio lo cerró el moyense Dani Santana -4:15:35-.

En categoría femenina, muy pocas mujeres afrontaron el reto. Solo 6 llegaron a meta. Y la más fuerte desde el inicio fue Nira Castro -5:58:27-. El podio lo completó Carmen Quesada, con un tiempo de 6:43:14 y Mari Carmen García -6:47:52-, respectivamente.

Quizás para próximas ediciones, y con la intención de aumentar el número de participantes en la prueba reina, la Circular Extrema Villa de Moya podría plantearse disminuir el número de kilómetros de la distancia larga, ya que la proximidad de la Transgrancanaria y la aglomeración de carreras de mucho kilometraje está provocando un descenso y un aumento en modalidades más cortas.

La fiesta del trail se completó con la Media y la Mini Circular. Gran carrera la realizada por Evaristo Almeida y Samuel Ortega en la carrera de 24 kilómetros. Ambos entraron juntos en meta, aunque el moyense Evaristo Almeida, con un tiempo de 1:51:02, pisó primero la alfombra de entrada en meta. Tercer clasificado fue Manuel Alejandro Padrón -1:54:54-. En chicas, la más fuerte fue Rosa Delia López -2:31:15- seguida de Saray Batista -2:36:31- y Gloria Sosa -2:38:09-.

En la Mini de 12 kilómetros, los vencedores fueron Ione Acaymo Sánchez -1:00:17- y Dunia Reyes -1:24:23-, respectivamente.

La Ruta de Senderismo completó una intensa jornada que mostró la belleza de un municipio que apuesta fuerte por el trail.