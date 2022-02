Con 40 años y «la ilusión de un niño»

David García, hombre récord en la historia de la UD con 474 partidos oficiales, listón exclusivo y que le ha permitido tener un campo a su nombre en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y lucir la insignia de oro y brillantes, máxima distinción de la entidad, cumple hoy 40 años. La noticia es que lo hace a pleno rendimiento en las filas del Arucas y, como significa, «con la ilusión de un niño».

La longevidad de esta leyenda viva del fútbol canario se explica en ese secreto tan sencillo y complejo a la vez y que radica en mantener la motivación siempre, «aunque pasen los años y te toque competir en Segunda B o Tercera», como ha sido su caso desde que, en el verano de 2019, dejó de pertenecer a Las Palmas tras dieciséis temporadas consecutivas. Tamaraceite y Arucas han sido sus estaciones posteriores y siempre con la característica que le definió: la regularidad.

«Al principio de mi etapa en el Tamaraceite noté el cambio al césped artificial. Es más duro que al que estaba acostumbrado, la pisada es diferente. Sufrí unos problemas de rodilla pero, superados, lo jugué casi todo en las dos campañas allí. Y ahora en el Arucas, salvo una pequeña rotura en los isquios y que me impidió estar disponible para algunos encuentros, he vuelto a disfrutar de continuidad. No haber tenido operaciones de relevancia ni lesiones importantes me hace sentir muy afortunado y, evidentemente, es algo que me hace estar así de bien en estos momentos de mi vida», insiste.

La pregunta más frecuente

El central de Maspalomas admite, con cierta ironía, que le preguntan «demasiado» por esa retirada que ni se plantea: «No me cansa que me toquen este tema. Ya sabemos que la vida activa de un futbolista llega hasta donde llega. Pero voy paso a paso, día a día. Lo único que centra mi atención es ayudar al Arucas a ascender, que este año solo hay una plaza de ascenso directo. No tengo más motivación que la de aportar a mis compañeros, competir al máximo y seguir disfrutando del fútbol. Más allá de eso ni pienso».

«Cuido la alimentación, el descanso, hago vida de profesional. Por las mañanas voy al gimnasio y, ya por la tarde, cada vez que toca entrenar lo hago como si fuese la primera vez, como si estuviese preparando el partido más importante que haya jugado. Siempre entendí mi oficio de esta manera, siendo honesto, dándolo todo y sin abandonarme jamás. Por eso creo que alcanzo esta edad con las sensaciones que tengo y que son perfectas. Física y mentalmente me encuentro a tope . ¿Que si esperaba cumplir 40 años en activo? En estos momentos me veo cumpliendo 41 de la misma manera. No me marco plazos largos. Me importa el hoy», reseña.

Esa rutina metódica y sostenida constituye un ejemplo para el resto porque, admite, «no es fácil» mantener una disciplina tan estricta y ya convertida en modus vivendi por la vocación que le impulsa.

«Nada de esto tendría sentido para mí si no lo pasara bien, si no tuviera la necesidad de estar dentro de un vestuario, de poner la música alta, de sentir la adrenalina antes de los partidos, ese cosquilleo que nunca he perdido. Además, como hice en mis anteriores clubes, me siento muy identificado y comprometido ahora con mi equipo, con el Arucas. Quiero corresponder a la confianza que han puesto en mí a base de rendimiento, entrega y sacrificio. Me encanta lo que hago y no hay mejor recompensa que sentirme feliz cada vez que salto a un terreno de juego».

Como no podía ser menos, siempre tiene muy presente al escudo que marcó su vida y que le procuró una carrera única. La UD sigue estando más que presente en sus deseos y pensamientos porque, subraya, mirar para atrás le produce «orgullo».

«Que en el futuro mi hijo pueda conocer mi trayectoria en la UD me produce una satisfacción enorme. Nunca he dejado de pertenecer a la familia amarilla aunque no tenga un contrato que me una al club. Seguro que volveré a su disciplina para ayudar a la cantera. Sigo los partidos, sufro cuando no se gana y celebro las victorias. Mantengo contacto con compañeros y comparto el deseo de la afición de que se pueda ascender este año. Aunque las cosas no van todo lo bien que querríamos, si se le gana al Lugo luego la suerte cambiará y acompaña de nuevo hasta el final. Queda mucho calendario y no se puede perder la esperanza. El sitio está en Primera. Tuve el privilegio de defender esa camiseta en la máxima categoría, al igual que en Segunda o en Segunda B. Pero pisar los mejores estadios del país no se compara con nada y es lo que deseo para los jugadores que estén la próxima temporada», finaliza con optimismo.

Anoche sus compañeros ya le adelantaron las felicitaciones que hoy recibirá como le corresponde como leyenda que es y desde el respeto y la admiración.