Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025
Los ganadores del certamen posaron con sus respectivos premios. C7

Ambrosio González, Jorge Cisneros y Elena Rubio se llevan el VII Torneo Benéfico OPCSA

Golf ·

El torneo, benéfico a favor de la ONG TeidELA, donará la cantidad de 5.900 euros

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:56

Comenta

El Real Club de Golf de Las Palmas fue el escenario del VII Torneo OPCSA, que vio como Ambrosio González, Jorge Cisneros y Elena Rubio se imponían a cada una de las categorías disputadas en el torneo impulsado por la empresa portuaria.

En 1ª categoría Caballeros, Ambrosio González, con un total de 67 puntos se imponía al segundo y tercer clasificados, Xu Wembo y Son Chai, con 68 y 69 puntos respectivamente.

Jorge Cisneros era el mejor de la 2ª categoría Caballeros gracias a los 64 puntos logrados, uno menos que Alfonso Díaz, segundo con 65, y 3 menos que Miguel Pérez, tercero con 67.

En la categoría Señoras la victoria era para Elena Rubio, con 67 puntos; segunda fue Teona Dumbadze con 68; y la tercera plaza la ocupó Tatiana Willhemi con 70.

En la clasificación Scratch Indistinto el triunfo fue para Kale Suneson con 71 puntos; mientras que el premio al mejor Senior Indistinto se lo llevó Francisco Javier Brito, con 67.

La organización del Torneo OPCSA donará todo lo recaudado, un total de 5.900 euros, a la ONG TeidELA. TeidELA busca mejoras en todos los ámbitos que intervienen en la atención a las personas enfermas de ELA en Canarias; investigador, regulador, social y sanitario.

Además de OPCSA, patrocinador principal de la prueba, colaboran otras compañías y marcas como: Zamakona, Ledcan, MSC, Kyocera, Santana Jerez, Hospital Perpetuo Socorro, Caixabank, Securitas, Hidramar, Aceinsa Canarias, Til, Kalmar, Gesport Terminal Marítima y el Centro Portuario de Empleo Las Palmas.

