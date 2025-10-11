Ambrosio González, Jorge Cisneros y Elena Rubio se llevan el VII Torneo Benéfico OPCSA

El torneo, benéfico a favor de la ONG TeidELA, donará la cantidad de 5.900 euros

El Real Club de Golf de Las Palmas fue el escenario del VII Torneo OPCSA, que vio como Ambrosio González, Jorge Cisneros y Elena Rubio se imponían a cada una de las categorías disputadas en el torneo impulsado por la empresa portuaria.

En 1ª categoría Caballeros, Ambrosio González, con un total de 67 puntos se imponía al segundo y tercer clasificados, Xu Wembo y Son Chai, con 68 y 69 puntos respectivamente.

Jorge Cisneros era el mejor de la 2ª categoría Caballeros gracias a los 64 puntos logrados, uno menos que Alfonso Díaz, segundo con 65, y 3 menos que Miguel Pérez, tercero con 67.

En la categoría Señoras la victoria era para Elena Rubio, con 67 puntos; segunda fue Teona Dumbadze con 68; y la tercera plaza la ocupó Tatiana Willhemi con 70.

En la clasificación Scratch Indistinto el triunfo fue para Kale Suneson con 71 puntos; mientras que el premio al mejor Senior Indistinto se lo llevó Francisco Javier Brito, con 67.

La organización del Torneo OPCSA donará todo lo recaudado, un total de 5.900 euros, a la ONG TeidELA. TeidELA busca mejoras en todos los ámbitos que intervienen en la atención a las personas enfermas de ELA en Canarias; investigador, regulador, social y sanitario.

Además de OPCSA, patrocinador principal de la prueba, colaboran otras compañías y marcas como: Zamakona, Ledcan, MSC, Kyocera, Santana Jerez, Hospital Perpetuo Socorro, Caixabank, Securitas, Hidramar, Aceinsa Canarias, Til, Kalmar, Gesport Terminal Marítima y el Centro Portuario de Empleo Las Palmas.

