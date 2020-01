«A veces estos delitos acaban en suicidio»

"Estoy siendo víctima de una extorsión, un delito contra mi intimidad. Me conocéis, soy valiente para tirar para adelante, y por las víctimas que sufren este tipo de acoso y de delitos que a veces acaban en suicidio, en parte por la excesiva presión mediática que se le da y por la falta de tacto y de cuidado por estas situaciones que llegan a casos muy extremos", señaló en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3.

Además, explicó que en estos momentos "no" puede "hablar" del tema. "El club me tiene apartado, y ya está. No puedo hablar, pero cuando me toque a mí, no te preocupes porque va a quedar todo claro. No tengas ninguna duda de que esto se soluciona y que la víctima soy yo", manifestó.

El pasado martes comenzó a circular a través de las redes sociales un vídeo del técnico malaguista, ataviado con la equipación del equipo, en el que enseña a la cámara sus genitales. Sánchez del Amo denunció la difusión del mismo ante la policía, afirmando además que estaba siendo objeto de "acoso y extorsión". Posteriormente, el Málaga anunciaba que le suspendía de sus funciones "de forma inmediata" hasta que se esclareciesen los hechos.

Por otra parte, el preparador madrileño reconoció que "no" da "abasto" para responder a todas las muestras de apoyo. "Ya van 300 mensajes que no he podido contestar todavía, más todas las muestras de cariño y de apoyo de todos los lados que estoy recibiendo. Muchísimas gracias", subrayó. "Mi familia es muy crack. Cuando tenga la posibilidad de hacer una rueda de prensa, eso va a quedar muy claro también", finalizó.