Ya se ha vendido la mitad del aforo del concierto de Eros Ramazzotti en Gran Canaria

Navarro adelantó que ya se había superado la cifra de 3.500 entradas vendidas del total del aforo del Gran Canaria Arena, que suma las 7.000 localidades. Desde que se pusiese en marcha la venta en el portal digital Mastaquilla.com y el El Corte Inglés, “las peticiones han llegado en avalancha pero no solo por parte del público de Gran Canaria, sino de otras islas, la península y el extranjero que se desplazarán al pabellón para disfrutar en directo del artista italiano”, apuntó David Navarro.

Disco de platino.

Hay que destacar que el nuevo trabajo de Eros titulado ‘Vita ce n’è’ (Hay vida, en español), ha conseguido en estas fechas el disco de platino, unas semanas después de su lanzamiento. El trabajo del artista romano ha superado las 50.000 copias vendidas comenzando así el año 2019 de la mejor manera posible y demostrando que está viviendo una excelente madurez musical.

De esta manera, Eros Ramazzotti ya está preparando con muchas ganas la gira mundial programada desde el 17 de febrero con la fecha de partida de la misma que tendrá lugar en Múnich. Según palabras del propio Eros Ramazzotti a sus seguidores, “para mí fue un año intenso, a veces agotador, pero lleno de satisfacciones... Ahora miro hacia 2019 con nuevas metas y proyectos. Ahora estamos, 2019 será el año del ‘Vita Ce N’è World Tour’, y estoy con muchas ganas de pasarlo en grande con todos ustedes», destacó el italiano en sus redes sociales.

Después de que anunciase en su puesta de largo en Milán que iba a celebrar 60 conciertos en América del Norte y del Sur, donde Eros Ramazzotti visitará Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, Toronto, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de

Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile y muchas otras grandes ciudades, por último ha hecho oficial 14 nuevos destinos entre los que se encuentra la isla de Gran Canaria tras la contratación llevada a cabo por la empresa DN7 Booking. Hay que destacar que la gira ‘Vita ce n’è World Tour’, ya se han vendido más de 250.000 entradas para los primeros conciertos europeos.

La gira del artista italiano más famoso del mundo regresará a Europa en julio y agosto con más fechas confirmadas en Francia, Italia, España (Madrid, Barcelona y Gran Canaria), Austria y Croacia. Eros Ramazzotti traerá a los escenarios más prestigiosos del mundo su nuevo álbum ‘Vita ce n’è’ (’Hay vida’ en su versión en español), pero además, interpretará los éxitos que lo hicieron famoso y con los que ganó millones de seguidores durante sus más de 30 años de carrera.

‘Vita ce n’è’ es el decimocuarto álbum de estudio de Eros Ramazzotti y ya ha visto la luz la segunda canción publicada como single titulada ‘In Primo Piano’, escrito por Lorenzo Jovanotti. En este nuevo disco, Eros Ramazzotti comparte duetos con tres artistas de la talla de Alessia Cara, Luis Fonsi y Helene Fischer. Alessia Cara es una cantante canadiense de origen italiano con la que interpreta ‘Vale per sempre’, mientras que con Luis Fonsi, el artista del éxito ‘Despacito’. participa en la canción ‘For the streets a song’. Por ùltimo, Helene Fischer cierra el álbum con ‘For the rest all good’.

Las entradas para el concierto de Gran Canaria están disponibles a través de la web de Mastaquilla.com y el portal de El Corte Inglés.