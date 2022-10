El Womad Gran Canaria se presenta con un cartel multicultural

Seun Kuti & Egypt 80 y Vieux Farka Touré serán dos de los proyectos que encabezarán el programa de conciertos del Womad Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria, que este año se celebrará sin ningún tipo de restricción. El hijo menor de Fela Kuti se ha pasado la mayor parte de su vida preservando y ampliando el legado político y musical de su padre asumiendo además el liderazgo de su antigua banda; Vieux, conocido como «el Hendrix del Sahara», es hijo del legendario guitarrista maliense Ali Farka Touré, fallecido en 2006. Ellos serán algunos de los grandes atractivos de un festival con un cartel multicultural que también contará con la presencia de Ibibio Sound Machine, banda londinense integrada por músicos nigerianos; los neerlandeses YĪN YĪN; los francomarroquíes Taxi Kebab; The Staples Jr. Singers, desde los Estados Unidos; Los Hermanos Cubero, formación alcarreña; la haitiana Moonlight Benjamin y su vudú rock; y Al-Qasar, un grupo nacido en el multicultural barrio parisino de Barbès. Estos son algunos de los artistas ya confirmados para esta nueva edición de WOMAD, que se celebrará entre 10 y el 13 de noviembre en el entorno del Parque Santa Catalina.

Seun Kuti.

Un adelanto del cartel de artistas que «responde a las más altas exigencias de nuestro público», asegura Dania Dévora, directora del festival y responsable de WOMAD en España. «Vamos a disfrutar de grandes proyectos consolidados, como el de Seun Kuti & Egypt 80, pero también vamos a tener la oportunidad de conocer otros proyectos con la esencia pura en su oferta de la filosofía de nuestro festival». En este punto, Dévora quiso destacar «a todos los que hemos avanzado hoy, porque cada uno en su estilo representa el espíritu de lo que siempre hemos mostrado en Las Palmas de Gran Canaria, estamos convencidos de que estamos ante un gran festival», asegura.

Seun Kuti nació a principios de 1983 y ya mostró interés por la música de su padre desde los cinco años. A los nueve empezó a abrir los espectáculos de Fela, cantando un grupo selecto de canciones con Egypt 80 antes de que su padre subiera al escenario. Como saxofonista y percusionista en plena fase de desarrollo, entró en las filas de la banda de manera oficial antes de cumplir los 12 años. Fela falleció en 1997, y Seun, en cumplimiento de los deseos de su padre, asumió el manto como líder de Egypt 80, banda que ha dirigido desde entonces.

Durante su adolescencia, Kuti dividía su tiempo entre la música y la escuela, practicando también su deporte favorito, el fútbol. A partir de los 18 años, se dedicó a la música a tiempo completo. Sus espectáculos eran siempre una mezcla de los temas de su padre y los suyos propios. Por el camino, Seun empezó a dar su propio toque a la música, profundizando en diversas tradiciones africanas para reflejar las luchas y culturas del continente. Su primera grabación, Seun Kuti & Fela's Egypt 80, fue publicada inicialmente por WM Recordings en 2008, y más tarde la distribuyó Mr. Aunque algunos le recriminiban el uso del nombre de Egypt 80, los críticos abrazaron su impulso musical y su fervor improvisador.

En 2011 editó From Africa with Fury: Rise para Knitting Factory Records. Fue coproducido con Brian Eno y John Reynolds y entró en las listas internacionales de Billboard y en las plataformas digitales. Seun Kuti & Egypt 80 -la banda aún conserva tres cuartas partes del grupo que tocó, protestó y fue arrestado con su padre- recorrió el mundo sin descanso, a menudo tocando espectáculos de varias horas que eran tan intensos en la improvisación del grupo como en la composición.

Cuando Vieux Farka Touré (Niafunké, Malí, 1981) era adolescente, declaró que también quería ser músico. Su padre lo desaprobó debido a las presiones que había sufrido siendo músico. Más bien quería que Vieux se convirtiera en soldado. Pero con la ayuda de un amigo de la familia, el maestro de kora Toumani Diabaté, Vieux acabó convenciendo a su padre para que le diera su bendición para ser músico poco antes de que Ali falleciera.

Vieux llegará a WOMAD tras publicar el pasado 23 de septiembre Ali, un álbum de estudio en colaboración con el trío texano Khruangbin, compuesto por versiones de canciones de Ali Farka Touré. La decisión de colaborar con ellos surge tras una proposición de su mánager; tras asistir a su concierto en el Roundhouse de Londres en 2018, impresionado por su espectáculo en vivo, les hizo la invitación formal y grabaron el álbum a lo largo de una semana en junio de 2019 en el granero de Khruangbin en Burton, Texas. Las canciones del álbum fueron seleccionadas por los once hijos de Ali. Tras un parón por la pandemia, el disco vio la luz hace menos de un mes con una extraordinaria acogida por parte de la crítica especializada.

Ibibio Sound Machine

Liderado por la cantante Eno Williams,Ibibio Sound Machine es un choque de elementos africanos y electrónicos inspirados a partes iguales en la época dorada del funk y la música disco de África Occidental, el post-punk y el electro. Formado por Eno Williams (voz), Alfred Kari Bannerman (guitarra), Anselmo Netto (percusión), Jose Joyette (batería), Derrick McIntyre (bajo), Tony Hayden (trombón, sintetizador), Scott Baylis (trompeta, sintetizador) y Max Grunhard (saxofón, sintetizador), en su último disco -Electricity- cuentan con la producción de Hot Chip, algo que se hace notar desde el principio, pero que no le resta personalidad a este colectivo capaz de combinar con fluidez y naturalidad estilos como el soul, el afrobeat, el funk o el electropop. Las letras de las canciones cobran fuerza al estar interpretadas en e ibibio, la lengua materna de la cantante, nacida en Londres per criada en Nigeria.

Al-Qasar crea la banda sonora de la fusión continental en su debut de larga duración, Who Are We? Lo suyo música para un mundo en transformación, con sus ancestros en lo más profundo del pasado. Arabian fuzz, lo llaman ellos, una visión descaradamente eléctrica y profundamente conectada con sus raíces. «Al-Qasar nació en el barrio de Barbès, en París«, explica el líder de la banda, Thomas Attar Bellier. »He vivido en Los Ángeles, París, Nueva York, Lisboa... Quería poner en marcha un proyecto que estuviera en sintonía con la vida cotidiana de la gente que vive en estas ciudades internacionales, algo diverso, radicalmente colorido, con una visión fresca y contemporánea de cómo son las sociedades de hoy«. Los músicos se reunieron, procedentes de Francia, Marruecos, Argelia, Egipto y Estados Unidos. Who Are We? comenzó a grabarse en diciembre de 2020, con Attar Bellier componiendo ocho temas que se retuercen y rugen en un caos hábilmente controlado.

Al-Qasar

En la encrucijada de influencias que vienen de todas partes , Taxi Kebab es la colisión entre sintetizadores, cajas de ritmos, guitarras moduladas y buzuq amplificado. Leïla Jiqqir y Romain Henry son los responsables de este proyecto de electrónica, de este dúo franco-marroquí que se acerca a veces a las influencias del krautrock, la psique o el techno, siempre bajo el acecho del espectro de las raíces norteafricanas. Su música es un paseo nocturno, a través de caminos y paisajes hacia un sonido áspero, psíquico, desorientado y «desoriental», argumentan. Después de su primer single Lmchi w Rjou3 (2019) y tres años de gira, el dúo lanzó Ttabla (Nowadays Records) en septiembre de 2021. Su primer EP -Visions al 2ard- sae publicó en la primavera de 2022.

The Staples Jr. Singers.

Como muchos grupos de gospel de la época, The Staples Jr. Singers eran una banda familiar: Annie, A.R.C. y Edward Brown, de Aberdeen, Mississippi. Eran apenas unos adolescentes cuando empezaron, en 1971 y se forjaron una reputación actuando en concursos de talentos escolares y en patios delanteros cerca de su ciudad natal, a orillas del río Tombigbee, hasta que empezaron a hacer giras con grupos regionales en el circuito de góspel. Cada fin de semana, se subían a la furgoneta familiar y viajaban por el cinturón bíblico, actuando a veces hasta en tres ocasiones en un solo día. Cuarenta años, tres generaciones e innumerables actuaciones después, los miembros originales de los Staples Jr. Singers siguen en el circuito, actuando casi todos los fines de semana con sus familias. Aunque ya no se llaman Staples Jr. Singers: a finales de los años 70 cambiaron su nombre por el de Brown Singers, y luego el matrimonio hizo dos bandas de una: Annie Brown Caldwell formó su propia dinastía de góspel, los Caldwell Singers, con su marido y sus hijas. Ahora, los miembros originales de los Staples Jr. Singers actuarán en el WOMAD en lo que seguramente será una de las mejores actuaciones que verás en todo el año.

La hermosa, antigua y un tanto anquilosada ciudad de Maastricht acoge a YĪN YĪN, una banda compuesta por «gente de la vida nocturna». Antes de que se formara el grupo, ninguno se había labrado una carrera convencional. Las cosas empezaron a moverse de verdad cuando sus fundadores, Yves Lennertz y Kees Berkers, decidieron grabar una cinta de casete con referencias a la música del sur y el sudeste asiático. Una vez formada la idea, no perdieron el tiempo y se llevaron «un montón» de instrumentos a una sala de ensayo alquilada en un pequeño pueblo cerca de Maastricht. Allí instalaron un par de micrófonos y grabaron varias canciones en tres días con algunos amigos músicos. En 2022, la banda tuvo un cambio importante en la formación cuando el cofundador Lennertz dejó la banda y fue sustituido por el guitarrista Erik Bandt. Con la nueva energía, la banda conquistó los escenarios de todo el continente. Remy Scheren (bajo) y Robbert Verwijlen (teclados) completan el grupo.

Moonlight Benjamin.

Moonlight Benjamin interpreta una música potente y original que mezcla melodías de vudú caribeño y un blues rock de los años 70 inspirado en Dr. John, The Black Keys o The White Stripes. El encuentro entre la voz potente y rebelde de Moonlight y la tensión de las guitarras saturadas, convierte el trance vudú en un estilo nuevo y explosivo. Después del álbum Siltane publicado en 2018, la cantante y verdadera sacerdotisa del vudú continuó su viaje por el blues rock caribeño con el lanzamiento de otro álbum, Simido, en 2020. Entre 2018 y 2021, ha sido nombrada por Martin Gore (Depeche Mode) como su favorita de 2020, ha sido emitida por el mismísimo Iggy Pop en la BBC y ha sido portada de las revistas Songlines y FRoots.

Los Hermanos Cubero.

Los Hermanos Cubero es el nombre artístico con el que se conoce a los músicos y hermanos originarios de La Alcarria, Quique y Roberto Cubero. Nacidos en Guadalajara, desarrollan un estilo basado en la música tradicional castellana con influencias de Americana. Comenzaron su actividad en 2010 cuando les fue otorgado el Premio Europeo de Nueva Creación de Folklore Agapito Marazuela. Su estilo es eminentemente acústico y aunque está muy enraizado en la música tradicional, el eclecticismo es una constante en toda su obra, caracterizada por respetar ritmos, estructura y métricas tradicionales (seguidillas, paloteos, ruedas, fandangos, jotas) pero dotando de una dimensión contemporánea tanto a los textos como a las armonías. Además de componer piezas originales, también incorporan piezas tradicionales a su repertorio.

WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria se celebrará este año en el entorno del Parque Santa Catalina más cercano al mar, situando el escenario principal en la Plaza de Canarias, sobre el intercambiador de guaguas. El segundo escenario se instalará en la zona bulevar, en la trasera del Espacio Miller, que también acogerá este año parte de la programación musical. WOMAD volverá a contar con el mercado global, los puestos de restauración y de artesanos locales, las carpas de la FEDAC y también de las ONGs que conforman el paisaje habitual de WOMAD.

Este año, la actividad de WOMAD trascenderá a los escenarios del entorno de Santa Catalina. Desde el lunes 7 de octubre, la programación del festival se desplegará por diferentes centros culturales de la capital grancanaria. La Casa de Colón, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el Castillo de Mata y el Museo Elder acogerán conciertos, charlas, debates y ciclos de cine, actividades en las que también colaborará un año más Casa África. Talleres infantiles y de adultos, el encuentro literario 'Mundo de Palabras' y el tradicional Ciclo de Cine Casa África completarán un programa que culminará los días 10, 11, 12 y 13 con los conciertos en Santa Catalina. Una vez más, WOMAD se hace posible gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias; y volverá a estar dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.