Los Vinagres estrenan 'Buen Clima', un «respiro para retomar el buen rollo» frente a la pandemia

Abel, Rober y Sergio dejan que la inspiración fluya y los gustos musicales individuales y comunes cobren vida dentro de un estilo propio. Así componen los integrantes de Los Vinagres, banda de rock de la isla de La Palma que lleva afincada en Madrid desde hace unos años y que este viernes lanza su segundo álbum de estudio, titulado 'Buen Clima' (Warner Music).

La pandemia, como para todo desde hace casi dos años, fue un invitado inesperado en el proceso de gestación de este trabajo, grabado en 2020 en el Estudio La Mina de Sevilla y que está coproducido por Raúl Pérez y Antonio Narvaez. «Teníamos unos meses programados para ensayar y tocar, para después entrar a grabar. Pero la pandemia nos cayó de golpe. Tuvimos que reestructurar todo el 'planing' y nuestra forma de trabajar de un día para otro. Lograrlo fue un súper reto», explica por teléfono Rober, batería de Los Vinagres.

«Fue un reto componer las canciones estando cada uno en su casa. Somos una banda que no tiene un líder al uso que llega al local de ensayo con las canciones hechas y el resto se suma. Estamos acostumbrados a componer en el local, con una forma muy de batalla, de encerrarnos y ver cómo fluyen los instrumentos mientras improvisamos. En esta ocasión, cada uno estaba en su casa y no teníamos instrumentos en las manos, por lo que tuvimos que cambiar el chip sobre la marcha. Fue una movida muy complicada para nosotros. Nunca lo habíamos hecho y al final fue un descubrimiento que nos ha enriquecido como músicos. Hemos visto la música de otra manera», subraya.

El resultado es que quien se sumerja en este 'Buen Clima', apunta Rober, tenga «un respiro ante estos dos años de pandemia». «Hemos pasado por incertidumbres, inseguridades y cosas anormales. Nosotros lanzamos un mensaje de positivismo, les decimos a todos que hay que retomar el buen rollo, que es algo muy canario, volver a la buena onda», comenta el palmero.

Los mensajes y ritmos «frescos» que desprenden los doce temas de este álbum se pueden resumir en el estribillo de la canción 'Aquí bien': «Todos los días me vienes con algo distinto, pero yo sigo aquí bien, tú sabes que yo estoy bien». El batería del grupo aclara que no se trata de 'postureo' ni de algo generado a propósito. «Realmente, somos un grupo súper sincero a la hora de componer. Por eso hacemos cosas tan distintas. Si nos apetece algo, lo hacemos porque somos mucho de fluir. Una ventaja o desventaja del grupo es que escuchamos mucha música, de todo, porque somos unos culos inquietos y creo que tenemos una mentalidad más moderna que otras bandas. Si queremos hacer algo diferente, lo hacemos porque no nos atamos a nada», reitera Rober.