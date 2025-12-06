Videoreport Canarias brilla en la alfombra roja de Madrid

Dos documentales con sello canario y proyección nacional e internacional coparán el protagonismo en los próximos días: 'Finlandia, el país más feliz' y 'Todos somos Gaza'

CANARIAS7 Las Palmas de GRan Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:00 Compartir

El próximo miércoles, en una de las salas de los multicines Embajadores, se presentará el documental 'Finlandia, el país más feliz', y un día después, en el cine Capitol, tendrá lugar la 'premiere' del documental 'Todos somos Gaza'.

Ambas producciones cuentan con la empresa Videoreport Canarias en las labores de producción. Videoreport Canarias es una empresa participada por Informaciones Canarias SA, editora de CANARIAS7. Desde su creación, se ha consolidado como compañía de referencia en el sector audiovisual canario y con una gran proyección fuera de las islas. En su catálogo de documentales sobresalen producciones de prestigio y éxito comercial como 'El último volcán', 'Islandia, el poder de la tierra' y 'La última gran colonia'.

Los dos estrenos de la semana entrante están causando gran expectación. Al de 'Finlandia, el país más feliz', dirigido por César Armas, ya han confirmado su asistencia, además del embajador del país nórdico, los titulares de las delegaciones de Irlanda, Islandia, Rumanía, Grecia, Austria, Suecia y Ucrania, así como periodistas de 'El País', Radio Nacional de España, 'El Español' y 'La Razón', entre otros medios. ''Finlandia, el país más feliz' puede verse en la plataforma audiovisual de Movistar, donde durante semanas ha estado entre los diez documentales más seguidos por el público.

El jueves será el turno de 'Todos somos Gaza', coproducido por Videoreport Canarias y Doc Land Films. Desde noviembre de 2023, el premiado cineasta Hernán Zin está documentando y filmando, junto a un gran grupo de periodistas de origen palestino, lo que sucede en Gaza. Este documento histórico único supone la continuación del exitoso 'Nacido en Gaza' (2014). 'Todos somos Gaza' cuenta en su banda sonora con una canción de Marwán, Rozalén, Ambkor, El Chojín y Porta. El documental ha sido incluido entre los candidatos al prestigioso Premio Forqué.

Ampliar El documental sobre Finlandia que puede contemplarse en Movistar +. C7

En paralelo a los estrenos, la actividad no para en Videoreport Canarias. Es el caso de '1 Hora menos', programa estrella de Televisión Canaria, que este lunes ofrecerá una emisión especial en directo desde Lanzarote para la presentación de la programación navideña de la cadena. Al mismo tiempo, Videoreport Canarias está rodando la serie 'El ambulatorio' para Televisión Canaria.