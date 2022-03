La pareja formada por Penélope Cruz y Javier Bardem hace historia. Los dos cuentan con una estatuilla, pero mañana por la noche (madrugada del lunes en España) acudirán a la 94 gala de los Oscar nominados a mejor actriz y actor protagonistas. Es ella la que tiene más posibilidades de llevarse el galardón por su papel de Janis en 'Madres paralelas', una fotógrafa que se queda embarazada mientras lucha por exhumar los restos de sus antepasados. La intérprete ya lo ganó en la categoría de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona' (2008). En esta edición, los expertos creen que el título a mejor actriz es el más abierto de todos debido a los méritos de sus candidatas principales. Por un lado, Jessica Chastain ha ganado el premio del Sindicato de Actores. Nicole Kidman se llevó el Globo de Oro, Kristen Stewart recibió el galardón de la crítica de Nueva York y Penélope se alzó con la Copa Volpi en Venecia. Considerada dentro de la industria como una gran estrella, Cruz también se coronó como mejor actriz en el reciente Festival de Cine de Santa Bárbara, donde se hizo esta entrevista.

– Su relación creativa con Pedro Almodóvar es una de las más fuertes del cine moderno.

– Con Pedro la conexión es tan fuerte que nunca puedo mentirle, ni en el set ni en la vida. Lo descubrí después de ver 'Átame' y fue un momento decisivo en mi vida porque, con la intención de intentar participar en una de sus películas, iba a cines o bares donde sospechaba que estaría. Ahora le estoy muy agradecida por presionarme, por su confianza, por imaginarme haciendo cosas que ni yo me imagino haciendo. Eso es lo mejor que te puede dar un director.

– ¿Disfruta del éxito? Una nominación al Oscar es un premio al esfuerzo realizado.

– Estoy muy agradecida y me siento afortunada por todo lo que he conseguido, pero también me torturo porque me exijo mucho. Lo que más disfruto es la investigación y el misterio de descubrir quién es la mujer que voy a interpretar.

– ¿Trabaja con la misma dedicación de cuando empezó?

– Mi ritmo es diferente en esta etapa de mi carrera, pero sigo teniendo la misma emoción que cuando tenía 4 años jugando con los vecinos. Sabía que quería ser actriz desde que mis padres me inscribieron en clases de ballet clásico, cuando tenía 6 años, y la maestra me preguntó si podía interpretar el papel de Carmen. Poco tiempo después, mis padres me compraron una máquina Betamax y ahí fue donde descubrí a artistas como Meryl Streep, Billy Wilder y Al Pacino.

– ¿El proyecto de 'Madres paralelas' se gestó en la pandemia?

– Sí. En este caso Almodóvar me contó la idea de la película en una cena como hace doce años. Es algo que hace. Él tiene una idea y me la cuenta, y luego unos años después me envía un guión de esa idea. Puede suceder de diferentes maneras, todas mágicas para mí. La primera vez que compartió conmigo algo sobre esta historia estábamos en Nueva York, haciendo prensa para 'Todo sobre mi madre'. Me contó algunas cosas sobre la historia que luego cambió, evolucionó mucho hacía otra cosa. Pero esa fue la raíz de la historia. Luego, cuando estábamos confinados en Madrid, hicimos una de nuestras llamadas, un facetime, y me dijo: «Por cierto, he sacado esta historia del cajón y estoy pensando en ti para el personaje». Imagínate, me lo dijo en pleno encierro, cuando no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar metidos en casa ni cuál era el futuro, ni qué tipo de futuro. No sabíamos nada. Su guión me dio una inyección de esperanza y emoción. Saber que tenía un plan en el horizonte me animó. El proyecto me dio fe en volver a salir nuevamente y llevar una vida normal, aunque no sabíamos si era un plan para un año o cinco años después. No teníamos ni idea. Pero siempre recordaré esa primera llamada telefónica. Luego siguieron otras en las que él compartió sus historias conmigo en circunstancias extremas y esas llamadas se convirtieron en mis favoritas. Sus llamadas fueron un salvavidas.

– ¿Cree que Pedro adapta sus personajes para usted?

– No estoy con él cuando escribe, aunque siempre está escribiendo. Incluso cuando viajamos de promoción, escribe. Siempre tiene tres guiones en su cabeza. No sé cómo lo hace, pero ha sido así desde que lo conocí. Sin embargo, Pedro es más feliz cuando está filmando y lo entiendo, porque a mí me sucede igual.

– Parece que a usted le cuesta cada vez más trabajar.

– Tengo una vida que me hace muy feliz, pero aun así, aunque tenga hijos, que sabes que me obsesionan y son lo mejor que tengo en mi vida, disfruto con mi trabajo. Soy una persona orientada a la familia. Siempre he sido así. Valoro mucho mi tiempo en familia y educar a mis hijos es mi prioridad. Llevo trabajando desde que tenía dieciséis años y sigo disfrutando con ese sentimiento de levantarme por la mañana e ir al rodaje. Eso me hace sentirme completa. Los actores podemos tener ese sentimiento dos o tres veces al año, pero para un director es diferente. En el caso de Pedro, es mucho más feliz cuando trabaja. Siempre le digo: «Todos los veranos tenemos que grabar una película». Él escribe en invierno y filmamos en verano. Le gusta rodar en el verano.

– ¿Cómo prepara un personaje?

– Para poder ponerme en el lugar de un personaje, siempre trato de comprenderlo a fondo, incluso sin compartir necesariamente sus decisiones morales. Nunca me pregunto si tenemos algo en común.

– ¿Diría que este es el Almodóvar más político?

– Pedro toca ciertos temas de una manera que va mucho más allá de la necesidad de abrir un debate político. No es lo que busca. Como le explica el personaje de Janis a alguien de otra generación: «Tengo esta misión en la vida de poder honrar a mis familiares, simplemente quiero poder darles un entierro digno». Es imposible no entender eso. Creo que la forma en que toca ese tema es muy bonita y muy acertada porque va más allá de donde está cada personaje, o de qué lado está cada uno en la política. Pedro habla de las necesidades básicas de dignidad que merece cualquier ser humano en este mundo.