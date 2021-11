Ana Tijoux: «Tener un compromiso artístico con tu gente y tu época es un acto de amor»

El carácter reivindicativo y luchador de Ana Tijoux desembarca este sábado en el Womad de la capital grancanaria acompañado por su personal forma de entender la música a partir del hip hop y múltiples influencias urbanas.

Desde las 21.00 horas, en el escenario Santa Catalina, la cantante y compositora chileno-francesa promete hacer un repaso de su trayectoria desde una perspectiva diferente y repleta de emociones y ritmos. «Tengo la suerte de trabajar con unos músicos tremendos de Cataluña, que son clave dentro de este show, donde mezclaré momentos muy instrumentales y pistas electrónicas. Pasaremos por toda la historia de mi música, desde el primer disco hasta las últimas canciones», avanza por teléfono desde Barcelona apenas un puñado de horas antes de viajar hasta Gran Canaria.

La última vez que pisó la isla fue en un concierto celebrado en el Teatro Víctor Jara, en Santa Lucía de Tirajana. «Fue muy emotivo, porque viajé con el nieto de Víctor Jara. Además, noté una especial conexión con el público. El acento de ustedes es muy latinoamericano y por eso me siento como en casa. Se genera algo muy cercano y cálido», confiesa esta artista cuyos padres se exiliaron en Francia por la dictadura de Pinochet y que ya ha participado en otros Womad.

Ana Tijoux no mira hacia otro lado ante lo que no le gusta. «Tener un compromiso con tu gente y tu época es un gesto de amor, tanto hacia la sociedad que te gustaría tener como con la justicia», explica sin ambages.

La defensa de la mujer y un rechazo absoluto hacia la violencia de género son piezas angulares de muchas de sus letras. «Queda mucho por hacer. La meta es que llegue el momento en el que deje de ser un tema, que no hablemos más de eso porque ya se ha superado. No lo está y por eso hay que seguir combatiendo, no solo en el arte, sino en todas las disciplinas, en los colegios y en todos los sitios», subraya la autora del reciente sencillo titulado 'Mal', con un rotundo estribillo que reza: «soy feliz sin ti».

La responsable de temas como '1977', 'Mi verdad' o 'Sacar la voz' reconoce que el contenido de sus letras es muy cercano a su figura y a la de su entorno. «Reconozco que me da un poco de pudor. A veces pienso que me expongo mucho, pero pienso que crear es un acto de libertad. Cuando escucho la música de mis abuelos y mis padres veo que los boleros abordan situaciones súper personales, que se convierten en parte de la creación colectiva», apunta esta artista que no duda en tomar como punto de partida composiciones tradicionales para crear piezas contemporáneas y de vanguardia.

«Todos hemos sido criados con la música de nuestros padres. No conozco a nadie que no diga que la música de sus padres le ha marcado. Cuando cantas algunos temas desgarrada en un karaoke, inevitablemente te acuerdas de tu papá o de tu mamá», confiesa entre risas Ana Tijoux.