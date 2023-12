«En tiempos de agitación social, el género del terror está en auge»

Thomas Olde Heuvelt (Nimega, Países Bajos, 1983) tiene dos ídolos, Stephen King y Roald Dahl, y una trayectoria de éxito en el género del terror. Entre otros reconocimientos, ha ganado el premio Hugo a mejor novela corta y el Harland en tres ocasiones y su novela 'HEX', publicada en Nocturna en 2020, se ha traducido a 20 idiomas. Ahora lanza en la misma editorial 'Eco', que también ha recibido el aplauso de los lectores y de la crítica.

-En 'Eco', la montaña es una de las protagonistas. ¿Por qué son un escenario perfecto para las novelas de terror?

-Porque en nuestra civilización moderna, nosotros, como seres humanos, ya no estamos acostumbrados a enfrentarnos a la naturaleza. Ante algo tan grandioso, tan enormemente poderoso como una montaña, tendemos a sentirnos insignificantes. Esa sensación se remonta a las primeras novelas románticas y góticas, en las que la naturaleza era percibida como algo imponente que infundía belleza y horror. Además, como alpinista, cuando estoy solo en la montaña me asalta la sensación de que tienen alma. Algunas son acogedoras, pero otras no te quieren allí. Pensé que era una idea fabulosa escribir una historia de posesión, como 'El exorcista', donde el personaje no es poseído por demonios o por el diablo, sino por la montaña misma: una fuerza de la naturaleza que ruge dentro de él.

-Y en general, ¿por qué es fascinante el género del terror?

-Nos gustan las historias de miedo, los libros y las películas, porque es un billete gratis para liberar nuestros miedos. Y con gratis me refiero a 'seguro': sabemos que en realidad no hay un asesino con un cuchillo detrás de la cortina de la ducha, ni un hombre del saco en nuestro armario. Puede que nos asustemos, pero en cuanto pulsamos 'pausa' o cerramos el libro, desaparece y nos reímos de ello. Esa es la liberación, y por eso en el cine primero se escuchan gritos y luego risas. En tiempos de agitación social, el horror está en auge porque mucha gente busca la liberación. Lo vimos en los años 50, con la Guerra Fría, tras el 11-S y ahora que estamos en una época de crisis tras crisis. Uno pensaría que en los tiempos malos la gente prefiere apartar la mirada de los sustos, pero es lo contrario.

-Usted admitió que sufrió un bloqueo creativo tras el éxito de 'HEX'. ¿Cómo lo superó?

-'HEX' fue un éxito como nunca me había imaginado. Se vendió en 25 países e incluso mi héroe de la infancia, Stephen King, quedó entusiasmado por el libro. Entonces en mí se creó una presión enorme. Cuando todos mis sueños se hicieron realidad, mi mente solo pensaba: ¿cómo voy a superar esto? Y eso me dejó paralizado. En realidad, fue George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, el que me dio el gran consejo para recuperar la escritura. Me dijo: no importa si tienes diez, 10.000 o 10 millones de lectores, el truco está en volver a cómo empezaste: solo tú, la historia... Y divertirte con ello. Así que regresé a casa, me senté a leer y nunca me había divertido tanto como cuando escribí 'Eco'.

-Roald Dahl es uno de sus escritores favoritos. ¿Qué le atraía de él?

-Lo que más me gustaba es que no le importaban mucho los niños. Escribió sobre personajes horribles que hacían cosas horribles a los niños. Quiero decir, ¡era malo! En sus libros, los profesores tiran a los niños por encima de vallas, los monstruos se comen a los pequeños... ¡Me encanta cada palabra! Es como si quisiera decirte: déjame mostrarte cómo es de verdad la vida porque eso es lo que te espera. Y eso lo hacen también las historias oscuras, de terror. Hoy, muchos adultos son extremadamente protectores, pero eso no es lo que los jóvenes lectores necesitan. Roald Dahl lo entendió como ningún otro y yo aprendí de eso y trato de hacer los mismo con mis novelas para adultos.