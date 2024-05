The New York Times y The Washington Post, los triunfadores de los Pulitzer Cada uno de ellos se hizo con tres premios en una gala que tenía puesta la mirada en la labor de los periodistas palestinos que cubren la guerra en Gaza o que han fallecido durante el conflicto

The New York Times y The Washington Post han sido los dos grandes ganadores de los premios Pulitzer. Cada uno de ellos se ha hecho con tres distinciones por diferentes piezas que publicaron a lo largo del 2023, una edición que ha estado marcada por el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, los fallos de la inteligencia israelí y el conflicto que viven ambos territorios desde entonces.

Tal fue el protagonismo que tuvo la guerra, que la Junta que se encarga de determinar los ganadores de los premios otorgaron una mención especial a todos los periodistas y trabajadores en medios de comunicación que están cubriendo el conflicto sobre el terreno. También quisieron recordar a todos los que han fallecido desde que comenzó. Premios a The New York Times Informes de investigación, internacionales y escritura de artículos. Son las tres categorías en las que The New York Times ha logrado alzarse con el Pulitzer. El primero de ellos ha sido gracias a la serie de historias que publicó Hannah Dreier en las que relata «el sorprendente alcance del trabajo infantil migrante en todo Estados Unidos y los fracasos gubernamentales que lo perpetúan». En el caso de los informes internacionales, el galardón ha llegado a esta redacción por la cobertura que los redactores del periódico llevaron a cabo cuando Hamás perpetuó su «letal» ataque en el sur de Israel, «los fallos de inteligencia de Israel» y la respuesta «radical y mortal» en Gaza. La última de las categorías que ha otorgado a The New York Times el Pulitzer ha sido gracias Katie Engelhart por el retrato que hizo «de las luchas legales y emocionales de una familia durante la demencia progresiva de una matriarca» a la vez que realiza un viaje sobre «el misterio del yo esencial de una persona». Los Pulitzer para The Washington Post En el caso de The Washington Post, las categorías en las que ha obtenido estos reconocimientos son: informes nacionales, comentario y editoriales. Es en esta última, en la que el periodista David E. Hoffman ha logrado su segundo Pulitzer, después de que ya consiguiese esta distinción en 2010. Este año, el reconocimiento ha sido por una serie que este profesional publicó en el periódico estadounidense sobre las nuevas tecnologías y «las tácticas que utilizan los régimenes autoritarios para reprimir la disidencia en la era digital» y la forma en que se pueden combatir. El colaborador de The Washington Post Vladimir Kara-Murza es quien ha llevado a esta redacción otro de los Pulitzer, por su comentario. La Junta ha querido, así, reconocer las «apasionadas» columna que este hombre escribió desde su celda de prisión. El objetivo de esta serie era «advertir sobre las consecuencias de la disiencia en la Rusia de Vladimir Putin» e instando que en el futuro consigan ser un país democrático. El resto de distinciones La inmigración ha sido uno de los temas estrellas, además de la guerra en Gaza, en la 108 edición de los premios Pulitzer. Y es que, además del galardón otorgado a The New York Times hablando de los más pequeños, la Junta ha decidido otorgar un galardón, en fotografía destacada, a Associated Press por las imágenes «conmemoradas» capturadas en las que «relatan masas de migrantes sin precedentes». Los protagonistas de esta historia viajaban desde México y su objetivo era cruzar la frontera con Estados Unidos. Servicio público: ProPública por el reportaje en el que revelaron el «secreto» que rodea a la Corte Suprema de Estados Unidos. Denunciaron, a través de este artículo, a «un pequeño grupo de multimillonarios» que cortejaban a los jueces con «generosos obsequios y viajes», provocando que este organismo adoptase su primer código de conducta.

