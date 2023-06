Viaje a la Isla Calavera, otra cinta de John Wick y la vida de Katharine Hepburn

Ana Sutil Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En este primer jueves de verano les proponemos una excursión a una isla del Pacífico Sur llena de sorpresas y animales poco amistosos. Además, HBO Max estrena la segunda temporada de 'And just like that' y Divinity les invita a descubrir 'Secretos de amor'.

Movistar + emite dos documentales muy diferentes. El primero de ellos se acerca a la figura de la gran actriz Katharine Hepburn, mientras que el segundo se centra en los multimillonarios más famosos. En el capítulo de películas, Keanu Reeves vuelve a dar vida al asesino John Wick en la cuarta entrega de la saga. 1 21.00 horas. Documental Movistar Estrenos Katharine Hepburn, inclasificable Katharine Hepburn es una de las actrices más admiradas de la historia. Ha ganado más Oscar que nadie, se mantuvo delante de la gran pantalla hasta los 87 años y ahora, veinte años después de su muerte, ha llegado el momento de conocerla. Ampliar Movistar+ Katharine Hepburn era una fuerza de la naturaleza, una mujer de talento único y un espíritu libre que supo reflejar en sus papeles, pero también era una mujer reservada que prefirió mantenerse oculta al gran público, que se negaba a conceder entrevistas y que jamás fue a recoger ninguno de sus cuatro Oscar. Gracias a cintas inéditas descubiertas, este documental nos muestra a la mujer real, sin personajes de por medio, y ella misma nos cuenta las vivencias que la convirtieron en el espíritu libre que conocemos: su historia familiar y con el suicidio, las relaciones que marcaron su vida o las inseguridades que la acechaban. 'Katharine Hepburn, inclasificable' celebra a una mujer radical y pionera. 2 20.20 horas. Película Sundance TV La profesora de Historia Anne Gueguen es una profesora de Historia de instituto que se preocupa por los problemas de sus alumnos. Como siempre, este año Anne tiene una clase difícil. Frustrada por el materialismo y falta de ambición de sus estudiantes, los desafía a participar en un concurso nacional sobre lo que significaría ser adolescente en un campo de concentración nazi. Anne usará toda su energía y creatividad para captar la atención de sus alumnos y motivarlos. A medida que la fecha límite se acerca, los jóvenes comienzan a abrirse a los demás y a creer en sí mismos, cambiando sus vidas. Premio a la Mejor Película Seminci Joven. Basada en una historia real, es una muestra impecable del gran valor del cine como herramienta pedagógica. 3 Desde las 8.00 horas. Serie Netflix La isla Calavera La nueva serie de Legendary Television, embarca al público en una aventura muy emocionante. El grupo de exploradores que rescata a Annie del mar no podían saber que su acto de heroísmo los conduciría a la peligrosa isla Calavera. Ampliar Netflix En este lugar enigmático, moran seres extraños y monstruos aterradores, incluido el más poderoso de los titanes: Kong. 4 Disponible. Película Prime VIdeo John Wick 4 John Wick sigue huyendo de los asesinos que le pisan los talones. El Marqués de Gramont, un líder de la Alta Mesa, no deja de aumentar la recompensa por la cabeza de Wick mientras también arregla algunos asuntos dentro de la organización. Prime VIdeo En esta cuarta entrega, Wick se traslada a Japón, donde busca la ayuda del jefe del Osaka Continental, Shimazu (Hiroyuki Sanada), y se topa con un asesino ciego de la Alta Mesa llamado Caine (Donnie Yen). Laurence Fishburne es Bowery King: el jefe de The Soup Kitchen, una red de inteligencia del hampa de Nueva York y ayuda a Wick cuando es necesario. 5 21.00 horas. Serie Divinity Secretos de amor Sevda Egilmez es una prometedora modelo que sueña con hacerse famosa y que, junto a su hermano Sinan, busca la manera de ayudar a su familia a salir de la difícil situación económica en la que se encuentra. Tras descubrir que Sinan ha caído en las redes de una organización mafiosa liderada por Pilot, Sevda, desesperada por conseguir dinero, roba una importante suma a Uygar, el acreedor de su familia, y logra rescatar a su hermano. Ampliar Mediaset España En su huida, se refugia en una casa del vecindario tras entrar por una ventana abierta. La vivienda pertenece a Ali, un hombre respetado en el barrio cuyo hijo murió en un accidente automovilístico provocado por Koksal, el padre de Sevda. Tras el terrible suceso, abandonó su trabajo y comenzó a llevar una vida solitaria, que da un giro inesperado la noche en la que conoce a Sevda, a quien ayuda y de la que se enamora irremediablemente. 6 20.35 horas. Documental #0 de Movistar+ El ascenso de los multimillonarios Esta serie documental nos muestra el auge de los grandes magnates de Internet como Jeff Bezos y su ya exmujer Mackenzie Scott crearon Amazon, Bill Gates y Microsoft, los creadores de Google, Mark Zuckerberg que desarrolló la red social Facebook y Elon Musk. Estas personas no solo se han hecho millonarios, sino que han remodelado nuestro mundo, cambiado nuestra cultura, nuestras estructuras económicas y nuestras formas de vivir. Ampliar Movistar+ Los cuatro episodios nos revelan sus orígenes, trazando su ascenso desde los pequeños garajes en los que empezaron hasta los jets privados en los que ahora viajan. A través de imágenes de archivo y entrevistas en profundidad a sus mejores amigos, empleados, rivales o expertos, conoceremos el perfil de estos multimillonarios que dominan nuestra sociedad. 7 Disponible desde hoy. Serie HBO Max And just like that La continuación de 'Sexo en Nueva York' muestra su segunda temporada en la plataforma digital. Ampliar HBO Max Al final de la primera entrega de la secuela, Carrie iniciaba su podcast mientras volvía a tener citas. Por su parte, Miranda viajaba al otro lado del país, Los Ángeles con su pareja, Che, y Charlotte sigue con su camino al judaísmo. Ahora toca ver sus nuevas experiencias con el regreso de Samantha.