La Universidad de Estocolmo detecta un aumento de las partículas nocivas en la lluvia

Nada podría parecer más limpio y natural que el agua caída del cielo. Sin embargo, el agua de lluvia no es potable. En su caída arrastra partículas presentes en la atmósfera, muchas de ellas altamente contaminantes derivadas de la actividad humana, como las expulsadas por la industria textil, electrónica, etc.

La Universidad de Estocolmo ha hecho público un informe en el que, además de analizar los compuestos químicos presentes en el agua de lluvia, advierte que la presencia de estos tóxicos ha aumentado de manera notable en los últimos 60 años. Incluso lugares despoblados, como la Antártida, reciben agua de lluvia contaminada.

La presencia de estos químicos nocivos hace no potable el agua de lluvia, y por lo tanto no apta para el consumo humano si no es tratada. Eso sí, puede ser utilizada para otro tipo de usos, como el riego.

