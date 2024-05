Sherlock 'resucita' gracias a su bisnieta, 'Mademoiselle Holmes'

La herencia de Sherlock Holmes se mantiene viva en el siglo XXI. Pero en esta ocasión, Holmes es una mujer, policía y, además, francesa. Se llama Charlie y, pese a su genealogía, de entrada no es una policía brillante.

El jueves 16 de mayo a las 21.00 horas, COSMO estrena 'Mademoiselle Holmes', un sorprendente, divertido e ingenioso drama policiaco libremente inspirado en el personaje creado por Arthur Conan Doyle. El canal ofrecerá un nuevo capítulo cada jueves, hasta completar los seis episodios de la primera temporada.

De todos es sabido que Sherlock no era un admirador del sexo femenino, a excepción de Irene Adler, la única mujer capaz de hacerle sombra. Sin embargo, el famoso investigador de Baker Street estaría más que orgullo de su descendiente femenina, una heroína contemporánea, valiente y con una mente tan brillante como la de su bisabuelo.

Un accidente providencial

Charlie Holmes es una policía de 36 años que vive atrapada detrás de su escritorio gestionando las quejas y reclamaciones de su comisaría. Nada en su personalidad parece indicar que se trata de la bisnieta de Sherlock Holmes, pero tras sufrir un accidente sus asombrosas capacidades por fin salen a la luz. De repente, la introvertida y aburrida Charlie rebosa energía y su extraordinaria inteligencia y empatía la transforman en una investigadora infalible e imprevisible.

Durante su convalecencia, Charlie se ve obligada a interrumpir la medicación que durante años ha estado tomando para controlar sus nervios. Liberada de este tratamiento, la policía se da cuenta de que ve todo lo que la rodea con muchísima más claridad. Pero su recién descubierto arrojo también le provoca una mayor inestabilidad emocional, caracterizada por vaivenes anímicos difíciles de gestionar.

Elemental

Charlie se apoyará en su nuevo compañero Samy, licenciado en medicina forense y apasionado de las historias de Sherlock Holmes que enseguida ve en ella todo su potencial. Samy se convertirá en su doctor Watson y será una figura de gran apoyo tanto en lo profesional como en lo personal.

Con el uso del razonamiento deductivo propio del detective de Baker Street, la lucidez que logra tocando su violín y el siempre interesante y desafiante punto de vista de su particular Watson, no habrá caso que se resista a Mademoiselle Holmes. Incluso su complicada vida personal comenzará a cobrar sentido.

Charlie vive con su abuelo George en un modesto castillo francés. Con solo cinco años fue testigo del suicidio de su madre y su padre no sabe de su existencia. Su abuelo es hijo del mismísimo Sherlock Holmes y apenas le ha hablado de él. Charlie no consigue entender su pasado por puro desconocimiento. Ahora que su mente está despierta, la detective quiere averiguarlo absolutamente todo. ¿Terminará encontrándose con su particular Moriarty, el mayor enemigo de Sherlock Holmes?