RTVC enciende su programación navideña con un especial de '1 Hora Menos' desde Arrecife Durante el programa se dará a conocer la programación navideña de Televisión Canaria y se estrenará el villancico corporativo bajo el lema «RTVC, el calor de la Navidad»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Televisión Canaria prende la chispa de la Navidad con la presentación de su programación especial y el estreno del villancico corporativo «RTVC, el calor de la Navidad». Este lunes, a partir de las 21:30 horas, el programa '1 Hora Menos', presentado por Victorio Pérez, ofrecerá en directo una emisión desde el Charco de San Ginés, en Arrecife, para inaugurar la temporada navideña de la radiotelevisión pública y adelantar a la audiencia los contenidos que marcarán estas fiestas.

La isla de Lanzarote se convierte así en el punto neurálgico de una noche en la que la cadena desplegará un amplio dispositivo técnico y humano que recorrerá la isla y sus paisajes desde tierra, mar y aire. Con imágenes captadas por dron que revelarán Arrecife iluminada desde perspectivas únicas y un equipo embarcado que surcará en directo distintos tramos del litoral, el formato ofrecerá una mirada distinta y vibrante a la isla de los volcanes.

La Navidad canaria, en directo

El periodista Víctor Brito propondrá un recorrido singular por los espacios más emblemáticos vinculados al artista lanzaroteño César Manrique, que permitirá revisitar su legado y adentrarse en su universo creativo. La música popular y tradicional de las Islas también tendrá un papel destacado con varias actuaciones en directo.

El programa conectará además con distintos puntos del Archipiélago para mostrar cómo se vive la Navidad en las Islas. Desde La Frontera (El Hierro), localidad elegida por la cadena para despedir 2025, se ofrecerá una entrevista con su alcalde y una nueva entrega de Qué bueno es vivir aquí, centrada en las singularidades de este municipio en un año especialmente significativo. En Gran Canaria, a los pies del Faro de Maspalomas, la pareja artística Levy & Estrella ofrecerá un espectáculo cargado de luz y acrobacias, mientras que en Tenerife un equipo de artesanos recreará en directo la erupción de un volcán diseñado expresamente para esta edición. A todo ello se sumarán algunas de las secciones habituales del espacio, como La receta de la abuela, que aportará el toque tradicional a esta noche especial.

Una mirada festiva y cercana con la que RadioTelevisión Canaria anticipa la emoción y el espíritu que marcarán la Navidad 2025–2026 en la televisión pública del Archipiélago.

Un viaje virtual al corazón volcánico de Lanzarote

No faltará el sello de identidad del formato: dos recreaciones de realidad virtual que permitirán a la audiencia viajar en el tiempo y revivir, desde dentro, algunos de los procesos geológicos más determinantes de la historia de Lanzarote.

La primera trasladará al espectador al siglo XVIII, a los seis años de actividad eruptiva del volcán de Timanfaya, cuya erupción iniciada en 1730 arrasó más de 170 kilómetros cuadrados de la isla y transformó para siempre su fisonomía. Esta recreación permitirá revivir la magnitud de aquel episodio histórico y, al mismo tiempo, regresar al presente para mostrar cómo ese fenómeno originó paisajes únicos como La Geria, convertido hoy en un importante motor económico y cultural de Lanzarote gracias a sus singulares cultivos y a la producción vinícola que caracteriza a la isla.

La segunda recreación llevará al público al interior de la Cueva de los Verdes, un viaje inmersivo en el que se podrá observar cómo la lava fluía y modelaba el tubo volcánico durante la formación del gran jameo. Una experiencia visual que revelará, desde una perspectiva inédita, el origen de uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio natural lanzaroteño.

Televisión Canaria refuerza así su vocación de servicio público, acercando la ciencia, la historia y el patrimonio natural del Archipiélago a todos los hogares en una noche marcada por la emoción navideña.