Las redes tildan de «injusta» la nominación de María Cruz en la Gala 2 de OT
La canaria interpretó la canción 'Clavaito' junto a Crespo pero no conquistó al jurado | Finalmente fue salvada por los votos de sus compañeros
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de septiembre 2025, 11:57
La Gala 2 de Operación Triunfo ya ha puesto al jurado cara a cara contra el público. Si bien una de las partes más duras del programa son las nominaciones, las de este lunes no se ajustaron a lo que percibieron los espectadores.
Así lo demostraron las redes, que estallaron con la nominación de la canaria María Cruz tras interpretar junto a Crespo el tema 'Clavaito', canción de Abraham Mateo y Chanel. «La nominación más injusta de la gala», coincidían usuarios de 'X', que tildaban de «robo» la decisión del jurado sobre la actuación de la canaria.
Guille Milkyway, Abraham Mateo, Cris Regatero y Leire Martínez también dieron la peor puntuación a Max y Salma. De los cuatro solo se podía salvar uno gracias al voto de los profesores o de los compañeros de la Academia, quienes finalmente salvaron a María con un recuento de seis votos.
Numerosos usuarios coincidieron en que Cruz no merecía la nominación debido a su gran actuación y, sobre todo, por la versatilidad en el canto y el baile que muestra cuando se sube al escenario.
Por su parte, los profesores decidieron salvar a Crespo, que actuó en la gala con fiebre. «Ha trabajado muchísimo, y creemos que tiene que cruzar la pasarela porque su paso por este programa puede ser extraordinario», justificó Noemí Galera.
El duelo por ver quién se salva y quién será el segundo expulsado de OT 2025 queda entre Max y Salma, que se medirán en el escenario el próximo lunes.
