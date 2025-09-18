La canaria María Cruz, entre los 16 concursantes de Operación Triunfo 2025 La grancanaria, que interpretó la canción 'Euphoria' en la Gala 0, es la única representante de la población canaria

Operación Triunfo arrancó este lunes con la Gala 0, la última prueba de fuego del extenso proceso selectivo en la que se escogió a los 16 concursantes definitivos que competirán en una nueva edición del formato que ahora emite Prime Video.

De los dos canarios que consiguieron llegar a las puertas de la Academia, solo María Cruz superó la prueba con éxito. En cambio, el joven de Valsequillo Samuel Ortiz, que también aspiraba a representar a las islas en el exitoso formato, no consiguió pasar el corte final.

¿Quién es la artista María Cruz?

María Cruz, de 24 años y nacida en Las Palmas de Gran Canaria, forma parte de los concursantes que ya conviven y se forman en el centro musical más famoso de la televisión española. Cruz es la única representante canaria en Operación Triunfo.

La grancanaria, que actualmente reside en Madrid, llega a OT con una sólida base escénica. Ha participado en orquestas y actualmente se dedica a cantar y bailar en una discoteca de la capital.

La artista canaria destaca por su versatilidad entre el canto y la danza y promete dar mucho juego en las próximas galas. La grancanaria interpretó la canción 'Euphoria' en la Gala 0, una actuación notable que le permitió entrar en este selecto grupo de artistas.

En un vídeo publicado por OT en sus redes, la canaria se da a conocer más a los seguidores del programa. A la pregunta de con qué exconcursante de OT se identifica, Cruz ha elegido a la artista Nia Correia, que se proclamó ganadora de OT en 2020. Las dos comparten orígenes, ya que ambas nacieron en Las Palmas de Gran Canaria. María Cruz reconoce también que es muy admiradora de Nathy Pelosa y que sueña con colaborar con la artista argentina.

¿Cómo es esta edición de OT?

La cita es cada lunes a las 22.00 horas en Amazon Prime Video y tendrá su gran final el 15 de diciembre, donde solo tres de los aspirantes lucharán por alzarse con el premio. Chenoa repite como presentadora en una edición que está cargada de novedades, con un jurado compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Cris Regatero y Guille Milkyway.