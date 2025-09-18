Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Cruz posa para la foto oficial de OT. OT

La canaria María Cruz, entre los 16 concursantes de Operación Triunfo 2025

La grancanaria, que interpretó la canción 'Euphoria' en la Gala 0, es la única representante de la población canaria

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:25

Operación Triunfo arrancó este lunes con la Gala 0, la última prueba de fuego del extenso proceso selectivo en la que se escogió a los 16 concursantes definitivos que competirán en una nueva edición del formato que ahora emite Prime Video.

De los dos canarios que consiguieron llegar a las puertas de la Academia, solo María Cruz superó la prueba con éxito. En cambio, el joven de Valsequillo Samuel Ortiz, que también aspiraba a representar a las islas en el exitoso formato, no consiguió pasar el corte final.

¿Quién es la artista María Cruz?

María Cruz, de 24 años y nacida en Las Palmas de Gran Canaria, forma parte de los concursantes que ya conviven y se forman en el centro musical más famoso de la televisión española. Cruz es la única representante canaria en Operación Triunfo.

La grancanaria, que actualmente reside en Madrid, llega a OT con una sólida base escénica. Ha participado en orquestas y actualmente se dedica a cantar y bailar en una discoteca de la capital.

La artista canaria destaca por su versatilidad entre el canto y la danza y promete dar mucho juego en las próximas galas. La grancanaria interpretó la canción 'Euphoria' en la Gala 0, una actuación notable que le permitió entrar en este selecto grupo de artistas.

En un vídeo publicado por OT en sus redes, la canaria se da a conocer más a los seguidores del programa. A la pregunta de con qué exconcursante de OT se identifica, Cruz ha elegido a la artista Nia Correia, que se proclamó ganadora de OT en 2020. Las dos comparten orígenes, ya que ambas nacieron en Las Palmas de Gran Canaria. María Cruz reconoce también que es muy admiradora de Nathy Pelosa y que sueña con colaborar con la artista argentina.

¿Cómo es esta edición de OT?

La cita es cada lunes a las 22.00 horas en Amazon Prime Video y tendrá su gran final el 15 de diciembre, donde solo tres de los aspirantes lucharán por alzarse con el premio. Chenoa repite como presentadora en una edición que está cargada de novedades, con un jurado compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Cris Regatero y Guille Milkyway.

Noticias relacionadas

Canarias triunfa en los casting de Operación Triunfo 2025

Canarias triunfa en los casting de Operación Triunfo 2025

Noemí Galera: «Operación Triunfo siempre ha tenido acento canario»

Noemí Galera: «Operación Triunfo siempre ha tenido acento canario»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La canaria María Cruz, entre los 16 concursantes de Operación Triunfo 2025

La canaria María Cruz, entre los 16 concursantes de Operación Triunfo 2025